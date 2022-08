Het Hollands Maandblad doet een poging om jazz en literatuur te versmelten

Blad: Hollands Maandblad

Het sterkste verhaal in het literaire tijdschrift Hollands Maandblad (thema: ‘De Jazzverhalen’) komt voor rekening van gitarist Jan Brouwer. Niemand minder dan Beatle George Harrison kreeg ooit akkoordenles van hem. Als lid van het Robin Nolan-trio leerde Brouwer de Stille Beatle kennen in 1998. De ontmoeting was op het landgoed van Harrison in Henley-on-Thames. Tijdens de soundcheck bij het zwembad kwam een man aangelopen. Brouwer herkende hem niet meteen, ‘als Django Reinhardt-fan had ik mij, toch een beetje raar, nooit erg geïnteresseerd voor de Beatles’.

Een tweede ontmoeting volgde, weer op het landgoed van Harrison. Aan het eind van het liedje plofte Harrison naast Brouwer neer in de pauze van een optreden en vroeg hij hem om de akkoorden van Stardust van Hoagy Carmichael. ‘En daar lag ik dan, gitaar op schoot. Naast George Harrison. Van de Beatles.’

De gastredacteuren van deze editie van Hollands Maandblad zijn de jazzcats Erik van den Berg en Bert Vuijsje. In de inleiding legt Philip Huff uit waarom een poging is gedaan jazz en literatuur samen te smelten. ‘Tussen spontane muziekcompositie – met als toonbeeld de jazz en literatuur – met als vlaggenschip de poëzie – bestaan evidente overeenkomsten’. De belangrijkste, overkoepelende gemene deler is dat ‘zowel jazz als literatuur moet overtuigen, zodat de lezer iets tot zich neemt met een hart, een bloedsomloop, een eigen bewustzijn, een unieke stijl en stem’.

En los gaat het, in een eerbetoon aan twee kunstvormen die het heden ten dage niet makkelijk hebben. John Schoorl, Ab Baars, Mischa Andriessen (‘Dit is een jazzgedicht als ik het zeg’) en Geert Buelens leverden poëzie aan, Erik van den Berg schrijft over de vroegste jaren van pianist en componist Misha Mengelberg, Jeroen de Valk analyseert de geschiedenis van onze eigen bigband Jazz Orchestra of the Concertgebouw.

Naast een stuk over de connectie tussen Joodse muzikanten en de Amerikaanse jazz tekende Bert Vuijsje het verhaal op van een vrouw in het metier, saxofonist en componist Tineke Postma. Jarenlang voelde ze zich one of the boys, maar inmiddels ziet ze ook een andere kant. ‘Je voelde je niet volledig gezien als musicus.’ Over rolbevestigende opmerkingen van docenten: ‘Het voelde nooit goed, maar ik dacht dat het erbij hoorde.’

De vreemde eend in de bijt is van de hand van Guido van Rijn. Zijn stuk gaat over Amerikaanse bluesmuzikanten en een van hun presidentiële inspiratiebronnen: onder meer Roosevelt, Kennedy en Obama. De slotsom: ‘Er kan nooit een Trump’s Blues worden geschreven, want Donald Trump werd door de zwarte bevolking geheel genegeerd.’