Het Holland festival is er weer, maar voor wie thuisblijft: drie films over podiumgenieën

Het is de maand van het Holland Festival. Drie bijzondere speelfilms over creatieve podiumgenieën en hun wereld.

‘Birdman’ (2015)

Een kleine tien jaar na dato blijft Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance) (2014, Prime Video) van Alejandro González Iñárritu een van de indrukwekkendste films over het creatieve proces. Voor een relatief mini-budget lijkt de film, in een take als een koortsdroom, de aanloop naar de première van een toneelstuk op Broadway te vertellen. De getergde maker van dit fictieve stuk wordt fenomenaal gespeeld door Michael Keaton en de film won vier verdiende Oscars dat jaar: beste film, beste regie, beste originele scenario en beste cinematografie.

‘Tick, Tick, Boom!’ (2021)

In Tick, Tick...Boom! (2021, Netflix) bevinden we ons Off-Broadway, het circuit om de grote theaters heen. Lin-Manuel Miranda (de man achter Hamilton) verfilmde de autobiografische musical van de jong overleden Jonathan Larson. De eenmansshow over de worsteling om een musical te maken, groeide in de loop der jaren uit tot een musicalhit. Miranda zal veel herkend hebben in het verhaal en gaf het uiteindelijk de Netflix-behandeling, met een overtuigende hoofdrol van Andrew Garfield.

‘Tár’ (2022)

En tenslotte Tár (2022, Pathé Thuis) van Todd Field, met een fenomenale hoofdrol van Cate Blanchett als dirigent en componist Lydia Tár, die haar genialiteit en haar gedrag maar moeilijk in harmonie krijgt. Een van de meest bekroonde, en besproken, films van het jaar. De vrouwelijke variant van een grensoverschrijdend thema bleek controversieel, om het voorzichtig uit te drukken.