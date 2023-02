‘Het heeft zo moeten zijn’, stamelt Karsu, ‘dat ik hier nu de stem ben voor dit dorp’

‘Oh my god… dit is mijn dorp!’, roept de Turks-Nederlandse zangeres Karsu verbijsterd uit als ze op een groot scherm plotseling beelden ziet van een betonnen ravage. Het is haar Turkse geboortedorp, de plek waarnaar ze vernoemd is. Uit mentaal zelfbehoud heeft ze niet willen opzoeken hoe de aardbevingen van vorige week er tekeer zijn gegaan. Nu krijgt ze er alsnog, en totaal onverwacht, een blik op: geen huis staat er meer overeind en de winkel waar ze als kind snoepjes kocht lijkt ook op omvallen te staan.

‘Het heeft zo moeten zijn’, stamelt Karsu, haar tranen wegslikkend, ‘dat ik Karsu moest heten, en dat ik hier nu moest zijn, om de stem te zijn voor dit dorp.’

Hier, dat is een fel belichte tv-studio in Hilversum, aan de talkshowtafel bij gelegenheidsduo Jeroen Pauw en Eva Jinek. De twee zwaargewichten van respectievelijk de publieke omroep en de commerciële tv zaten woensdagavond zij aan zij om aandacht te vragen voor een nobele Giro 555-actie.

Doel: zo veel mogelijk geld inzamelen voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Middel: een appèl op het inlevingsvermogen van de kijker.

Turks-Nederlandse zangeres Karsu ziet voor het eerst beelden van haar verwoeste geboortedorp Beeld NPO

Dat laatste lukte ruimschoots, niet in de laatste plaats doordat het emotionele hart van de tv-avond werd gevormd door jonge Turkse en Syrische Nederlanders, zelf werkzaam in de media- en cultuurwereld, die aangrijpend en uit de eerste hand konden vertellen hoever de menselijke tragedie reikte in Turkije en Syrië, maar ook hier, binnen hun eigen gemeenschappen in Nederland.

Zestien van haar familieleden waren overleden, vertelde zangeres Karsu. In één keer weg, verdwenen. Ondertussen verschenen op een scherm beelden van Karsu’s kookprogramma (Karsu’s Turkse Keuken op 24Kitchen), opgenomen in Turkije, waar ze omringd werd door uitgelaten familieleden. Die neef is een zus kwijt, wees ze aan, en dan zijn er ook nog de kinderen, kleinkinderen – voorgoed weg.

‘Een deel van mijn leven is weg.’

Het waren deze getuigenissen die de ramp beklemmend dichtbij brachten. Zoals die van journalist Sinan Can, met wortels in Oost-Turkije, die prijswinnende documentaires maakte over de regio. Can was net terug uit Turkije, waar hij een situatie had aangetroffen die akelig vergelijkbaar was met de oorlogsverwoestingen in Syrië. Nog hevig aangedaan vertelde hij over een vader die hij er ontmoette, die met zijn overleden zoontje begraven wilde worden, want het kind was bang in het donker.

Of ondernemer en socialite Olcay Gülsen die – zakdoek in de hand – sprak over de ontredderde ‘kinderen in de sneeuw, in hempjes’ die ze aantrof in Elbistan, de Turkse regio waar haar ouders vandaan komen en waar Gülsen met een groep medici naar afgereisd was om hulp te bieden.

Eloquent. Geëngageerd. Hun bloedend hart bij twee ongelukkige landen. Het was ontroerend om te zien hoezeer de Turkse en Syrische Nederlanders ‘schitterden’ op deze verder bittere tv-avond. Mede dankzij hun optreden werd ook hier flink de portemonnee getrokken.