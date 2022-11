Het Haagse drietal Prins S. en de geit laat je al dansend luisteren en al luisterend dansen ★★★★☆

Aanstormende band Prins S. en de geit had nog geen album uit, maar stond deze zomer al op festivals als Lowlands en Appelpop. Prima keuze! Het debuutalbum Rood staan hard gaan bevestigt waar de singles al naar hintten. Met een scherpe lyriek en een scala aan elektronische popgenres laat het Haagse drietal je al dansend luisteren en al luisterend dansen. Componist Marne Miesen speelt gitaar en Daniel Ortgiess maakt de beats waarop zanger Scott Beekhuizen je onderkoeld trakteert op zijn trefzekere teksten. In het titelnummer bijvoorbeeld, waarin de romantiek van de gedeelde ontbering wordt geschetst met ‘een bakje mayonaise met twee lepeltjes’. In de vintage synthpop van Gastenlijst beschrijft Beekhuizen in een paar regels het ongemak van elke nobody die ooit in de rij voor de club heeft gebedeld om naar binnen te mogen. ‘Voor een hekje/ sta je want je/ bent vergeten/ onbekend. En nu ben je/ hier beland je/ wordt nog altijd/ niet herkend.’

Rake observaties smelten haast achteloos samen tot ritmische poëzie. De droge gearticuleerde voordracht hangt tussen rap en beat poetry maar de beats zelf hebben een vlucht genomen. In Kan je niet maken echoot de virtuoze rijmelarij van Drs P, maar wordt er gabberiaans op los gezaagd, gezoemd en geschuurd.

Bij vlagen is Prins S. en de geit subliem. Over de dreigend, donkere techno van Nacht beschrijft Beekhuizen een hallucinante clubervaring. ‘Er vliegen vogels door de lucht hier. Er kruipen slangen op de grond. Heeft iemand nog een drankje? Ik heb een veel te droge mond.’ Spinvis op xtc. De band staat 21 januari op Noorderslag.

Prins S. en De Geit Beeld Gordon Meuleman

Prins S. en de geit Rood staan hard gaan Pop ★★★★☆ PIAS