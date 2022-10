Het grote talent van Nina de la Parra blijft ook op de mindere momenten van BloodBitches overeind ★★★☆☆

Nina de la Parra Beeld Annemieke van der Togt

Nina de la Parra is waarachtig breekbaar als ze een lied zingt over het grootste zelfhulpcliché van deze tijd: eerst jezelf vinden, dan jezelf zijn en van jezelf houden. Wat als je al zoekende stuit op een innerlijke puinzooi die moet doorgaan voor ‘jezelf’, boos, verdrietig, in de war, bang? Geldt ‘jezelf zijn’ dan nog steeds als aanbeveling?

Haar eerste cabaretsolo Gods wegen was overrompelend rijk, grappig, talig, verrassend en emotioneel geladen, zowel muzikaal als tekstueel. Nina de la Parra (35) won er een jaar geleden cabaretprijs Neerlands Hoop mee, voor de meest veelbelovende theatermaker. In februari verscheen haar boek Make women come, ‘een autobiografische roman, vrijheidsmanifest en gefaald zelfhulpboek ineen’. Afgelopen zomer schreef ze voor deze krant columns over een reis naar Suriname, waar ze met saxofonist Sanne Landvreugd en regisseur Titus Muizelaar research deed voor haar nieuwe voorstelling, BloodBitches.

Die borduurt qua thematiek wel erg voort op Gods wegen: opnieuw gaat het over vrouw en dubbelbloed zijn, over wat Suriname losmaakt als eerste of tweede thuisland, over verdriet dat voortkomt uit het verleden en dat pas opwelt als je er uitgebreid bij stilstaat.

Aan vrouwenlijf en -leden verwante onderwerpen uit De la Parra’s boek komen soms letterlijk terug, op een in your face-manier die al lang niet meer baanbrekend is voor wie vertrouwd is met het werk van bijvoorbeeld comedian Amy Schumer, of feministische iconen als Phoebe Waller-Bridge en Lena Dunham, maar die ongetwijfeld een ander effect heeft op een keuriger of conservatiever deel van het publiek. ‘Heb je enig idee wat er dagelijks uit mijn kut komt gedropen?’ Zelf beweert De la Parra dat ze steeds minder wordt geboekt in de theaters, omdat programmeurs haar te grof vinden.

Nina de la Parra en Sanne Landvreugd Beeld Annemieke van der Togt

Het is helder wat ze met haar lange tirade over verwachtingen en rolpatronen aan de kaak wil stellen, terwijl het op andere momenten in de voorstelling juist aan wat extra context ontbreekt. Woorden doen er niet toe, zegt ze bijvoorbeeld een paar keer, maar het blijft in de lucht hangen welk statement ze daarmee precies wil maken. Het wordt er niet duidelijker op als ze even later begint aan een uitgebreid pleidooi dat het woord ‘kut’ in een positiever daglicht moet stellen.

De la Parra deelt het podium met haar goede vriendin Sanne Landvreugd, die net als zij een Surinaamse vader en een Nederlandse moeder heeft en wier composities fijne rustpunten zijn. BloodBitches is nadrukkelijk een voorstelling van hen samen, met een strikte verdeling: Landvreugd steelt de show met haar saxofoon, De la Parra voert het woord. Hier en daar voelt dat toch een beetje gek, vooral als De la Parra ook Landvreugds gevoelens en gedachten verwoordt in een relaas over een gezamenlijke ervaring. Tijdens hun reis in Suriname kwamen ze erachter op welke plantage Landvreugds voorouders slaven waren, terwijl De la Parra’s voorouders plantagehouders waren.

Dat deel van de voorstelling, met beeldende beschrijvingen vol sfeer en details, maakt evengoed de meeste indruk. Het grote talent van Nina de la Parra is dat ze geweldig kan schakelen tussen energieën, waarmee ze haar innerlijke chaos op een intense manier invoelbaar weet te maken. Als ze zo’n lied over jezelf zijn zingt dus, of wanneer ze met pijn in haar stem vertelt over de zelfdoding van haar broer, die zo oud werd als zij nu is – een bron van verlatingsangst en het gevoel niet goed genoeg te zijn.

BloodBitches lijkt bovenal een manier om gedeelde smart te verwerken tot iets helends, in ieder geval voor het moment. Het is intiem om daar getuige van te zijn.

Altijd de schuld ‘Tegen vrouwen is eeuwenlang gezegd dat ze voor anderen moeten zorgen, en we zijn nog niet zover dat vrouwen echt kunnen voelen dat ze voor zichzelf mogen leven’, zei Nina de la Parra eerder in Volkskrant Magazine, over feminisme anno nu. ‘Ik leef ogenschijnlijk voor mezelf, maar tóch geef ik mezelf van allerlei dingen de schuld. Grote dingen. Het vertrek van mijn vader terug naar Suriname, de zelfmoord van mijn oudere broer, dat mijn ex bij me weg is gegaan. Dat continu jezelf de schuld geven is iets vrouwelijks. Het heeft te maken met de sociale en culturele verwachtingen die erin zijn geramd, en misschien ook met de biologie, dat weet ik niet, maar van mannen kun je niet zeggen dat ze zichzelf altijd wegcijferen. Ah, kijk, weer een man die zichzelf de schuld van alles geeft! Nee. Duidelijk níét het probleem van mannen.’