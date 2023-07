Het grote talent Abel Selaocoe speelt cello, neuriet, klakt met de tong, zingt, gromt en pakt het Concertgebouw in ★★★☆☆

De Zuid-Afrikaanse cellist en stemkunstenaar Abel Seloacoe.

Hij heeft nog geen noot gespeeld, maar de Zuid-Afrikaanse cellist Abel Selaocoe (31) heeft het publiek al aan een touwtje. ‘How are you today?’, roept hij door de Grote Zaal van het Amsterdamse Concertgebouw. Kan niet beter, blijkt uit het gejoel en gefluit. ‘Ik ga jullie wat woorden leren, oké? Kunnen jullie straks meezingen. Daar gaan we: oe-tan-dó!’

Niet elk optreden in de Vriendenloterij Zomerconcerten opent met een verrassing, laat staan met een Nederlandse première. Four Spirits heet het stuk dat Abel Selaocoe heeft gecomponeerd. Daarin versmelt hij de cello en een symfonieorkest met de wereld van zijn jeugd, de arme zwarte woonwijk Sebokeng bij Johannesburg.

Over de auteur Guido van Oorschot schrijft sinds 2000 voor de Volkskrant over klassieke muziek en opera. Hij maakt de maandelijkse podcast Klassieke klets.

In vier aaneengesloten delen, samen ruim een halfuur, speelt Selaocoe niet alleen cello. Hij neuriet, klakt met de tong, zingt en gromt. Vanaf de zijkant van het podium levert een slagwerker achter een drumkit snoeiende ritmen. Het orkest rondom, de Philharmonie Zuidnederland, houdt het bescheiden als vulmiddel en kleurkwast.

Selaocoe voegt zich in een rijtje onconventionele cellisten, van het improvisatiebeest Ernst Reijseger tot de musicus-priester Maya Fridman. Zijn performance is verfrissend, maar na twintig minuten is de verrassing er wel af. Weer een kras en een tokkel. Weer een fluwelen hoge vocaal, na een raspende bas.

Ook de toegift is betoverend én beperkt. Selaocoe speelt een paar maten uit een Sarabande van Bach. De contrabassen plukken een motiefje. Dirigent Duncan Ward betrekt heel de Philharmonie erbij, die ook nog kan zingen. En nu jullie, seint Selaocoe naar het publiek. ‘Aa-wee...’ Knusse gemeenschapszang verdampt in stilte.