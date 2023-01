Het grote modeoverzicht van 2023: welke ontwerper staat aan het hoofd van welk huis?

Uit de eerste collectie van Marco de Vicenzo voor Etro. Beeld Getty

HET HUIS Nina Ricci, in 1932 in Parijs opgericht door Robert Ricci en zijn moeder Nina. De focus lag op tijdloze en goedgemutste vrouwelijkheid. Het huis werd vooral bekend vanwege z’n parfums: in 1946 werd Coeur Joie gelanceerd, in 1948 gevolgd door de wereldwijde bestseller L’Air du Temps.

DE OPSTAPPERS Na 3,5 jaar kondigde het Nederlandse duo Rushemy Botter en Lisi Herrebrugh begin vorig jaar aan dat hun tijd bij Nina Ricci erop zat en dat er in goed overleg was besloten om uit elkaar te gaan. Botter en Herrebrugh geven aan zich nu te focussen op hun eigen mannenmodemerk, Botter.

DE NIEUWE Harris Reed, een Brits-Amerikaanse ontwerper van nog maar 26 die studeerde aan de prestigieuze Londense modeacademie Central Saint Martins, werd in september 2022 aangewezen als nieuwe creatief directeur. De genderfluïde Reed maakte naam met ontwerpen waarin traditionele masculiene en feminiene elementen met veel gevoel voor theater gemixt worden. Daarbij kleedde Reed wereldsterren als Beyoncé en Harry Styles. Dit voorjaar zal Reed debuteren met een eerste collectie voor het huis. Een voorproefje vormde de jurk met tulen polkadotpofmouwen die Adele droeg tijdens haar Weekends with Adele-concert in Las Vegas.

Harris Reed. Beeld Dave Benett/Getty Images

***

HET HUIS Ann Demeulemeester, in 1985 opgericht door de Belgische Ann Demeulemeester-Verhelst, een van de fameuze Zes van Antwerpen. Demeulemeester veroverde Europa en het verre oosten met haar gothic-bohemien kleding. Als een van de eerste ontwerpers bestierde ze zowel een vrouwen- als een mannenlijn, totdat ze in 2013 aankondigde op te stappen en zich te wijden aan het maken van serviesgoed en meubels. Ze werd opgevolgd door Sébastien Meunier, die al een paar jaar voor het merk werkte.

DE OPSTAPPER In 2021 kondigde Demeulemeester aan Meunier op te volgen en zelf terug te keren als oppercreatief. Die comeback werd al snel teruggeschroefd door Claudio Antonioli, de nieuwe eigenaar van het huis. Demeulemeester zal zich richten op het ontwikkelen van een parfum en het ontwerpen van interieurartikelen.

Ann Demeulemeester. Beeld WireImage

DE NIEUWE Ludovic de Saint Sernin, geboren in Brussel en opgegroeid in Ivoorkust en Parijs, zal in maart van dit jaar zijn eerste collectie voor Demeulemeester presenteren. De Saint Sernin studeerde vrouwenmode aan École Duperré, liep stage bij Saint Laurent en Dior en werkte twee jaar bij Balmain op de afdeling opsmuk. In 2017 begon hij een label onder zijn eigen naam, dat bekend werd vanwege zijn sensuele draperieën en erotisch ondergoed.

***

HET HUIS is van origine een ambachtelijk leermerk, opgericht in Vicenza in 1966 door Renzo Zengiaro en Michele Taddei. Bekend werd Bottega Veneta dankzij de tassen met ingenieus intrecciato-vlechtwerk van repen leer. In de film American Gigolo droeg Lauren Hutton een bordeauxrode intrecciato clutch, die prompt ‘The Lauren’ werd gedoopt. In de jaren negentig kwam er een kledinglijn bij en in 2001 werd Bottega onderdeel van de Gucci Group, thans Kering. In 2002 werd de Duitser Tomas Maier creatief directeur.

DE OPSTAPPER Na het vertrek van Maier in 2018 kreeg de aan Central Saint Martins opgeleide Brit Daniel Lee de creatieve scepter van het huis in handen. In no time wist hij het wat ingedutte huis op te hippen en te positioneren als ingetogen luxemerk zonder logo’s en bling. In november 2021 werd desalniettemin zijn vertrek bekendgemaakt. In september 2022 volgde het nieuws dat Lee de nieuwe creatief directeur van Burberry wordt.

Matthieu Blazy. Beeld Gamma-Rapho via Getty Images

DE NIEUWE Voor opvolging van Lee zocht de leiding van Bottega Veneta niet ver: Matthieu Blazy, die onder Lee als ontwerper had gewerkt. De geboren Parijzenaar is opgeleid aan La Cambre in Brussel en deed ervaring op bij Raf Simons, Balenciaga, John Galliano, Martin Margiela en Celine. Bij zijn eerste show voor Bottega Veneta afgelopen februari verraste hij met een spijkerbroek die van denim leek te zijn, maar gemaakt bleek van leer.

***

HET HUIS Burberry dankt zijn naam aan Thomas Burberry, die het regenkledingmerk in 1856 in het Zuid-Engelse Basingstoke oprichtte. In 1888 patenteerde hij zijn uitvinding gabardine. Hij kleedde poolreizigers en nadat hij tijdens de Eerste Wereldoorlog de trenchcoat (loopgraafjas) uitvond, kwamen daar soldaten bij. Burberry-jassen, herkenbaar aan de geruite voering, zijn al decennialang een must in de kakkersscene. In 2001 was het aan de jonge Brit Christopher Bailey om het merk op te hippen.

DE OPSTAPPER In 2018 werd Riccardo Tisci, geboren in Puglia en opgegroeid in Como, benoemd als opvolger van Bailey. Tisci studeerde aan Central Saint Martins in Londen, werkte voor Puma en begon zijn eigen merk in 2004. Een jaar later werd hij door Givenchy gebombardeerd tot creatief directeur, wat hij tot 2017 was, om daarna een sabbatical te nemen – totdat Burberry aanklopte. Daar wist hij de omzet rap te verhogen door de logoprint te revampen en streetwear toe te voegen. Kritiek was er ook: Tisci zou te on-Brits zijn.

Daniel Lee. Beeld Getty Images for BFC

DE NIEUWE Met de aanstelling van Daniel Lee, de voormalige Bottega Veneta-frontman uit Yorkshire, is Burberry weer onder Britse invloed. Lee kent het merk al zijn leven lang: hij groeide op in de buurt van Burberry’s gabardinefabriek en het trenchcoatatelier. De eerste collectie onder zijn leiding wordt 20 februari gepresenteerd.

***

HET HUIS Salvatore Ferragamo was een Napolitaanse schoenmaker die in 1915, op zijn 16de, zijn broers achterna reisde naar Amerika en in Santa Barbara een schoenenwinkel begon. Met bekende filmstudio’s als klant en een diploma anatomie op zak wist hij glamour met comfort te combineren. Onder zijn klanten waren iconen als Audrey Hepburn, Evita Perón, Marilyn Monroe en Elizabeth II. In 1959 presenteerde dochter Giovanna de eerste modelijn van het huis.

DE OPSTAPPER Paul Andrew, de zoon van de koninklijke stoffeerder van Windsor Castle, zwaaide de creatieve Ferragamo-scepter van 2019 tot mei 2021. Andrew studeerde aan het Berkshire College of Art and Design en liep stage bij Alexander McQueen, waarna hij schoenen ontwierp voor Calvin Klein, Donna Karan en zijn eigen lijn. Vanaf 2016 werkte hij voor Ferragamo.

Maximilian Davis. Beeld Dave Benett/Getty Images

DE NIEUWE De 27-jarige in Manchester opgegroeide Jamaicaans-Trinidadiaanse Maximilian Davis, die al op zijn 6de naailes kreeg van zijn oma en in 2017 afstudeerde aan het London College of Fashion. Hij deed ervaring op bij mannenmodeontwerper Grace Wales Bonner en lanceerde in 2020 zijn eigen label Maximilian, favoriet bij sterren als Rihanna en Dua Lipa. Zijn ontwerpvisie omschrijft hij zelf als ‘zwarte elegantie’. Afgelopen september debuteerde hij voor Ferragamo.

***

HET HUIS Etro, een Milanees familiebedrijf dat werd opgericht door Gerolamo ‘Gimmo’ Etro in 1968. Aanvankelijk was Etro een stoffenhuis, dat bekend werd door zijn paisleyprints. Halverwege de jaren tachtig kwamen daar tassen, plaids en kussens bij, gevolgd door een kledinglijn. Gimmo’s zoon Kean werd verantwoordelijk voor de mannenlijn, dochter Veronica voor de vrouwencollectie.

DE OPSTAPPERS Kean en Veronica Etro, kinderen van de oprichter die na jaren trouwe dienst plaats moeten maken voor iemand van buiten de familie. Dat besluit is ongetwijfeld een gevolg van de verkoop van 60 procent van de aandelen aan participatiemaatschappij L Catterton in juni 2021.

Marco de Vicenzo. Beeld Gamma-Rapho via Getty Images

DE NIEUWE Marco de Vicenzo werd geboren in de Siciliaanse stad Messina en verhuisde op zijn 18de naar Rome om daar aan de Istituto Europeo di Design te studeren. Na zijn afstuderen ging hij aan de slag bij het Romeinse modehuis Fendi. Daarnaast zette hij zijn eigen merk op, dat in 2020 ophield te bestaan. De Vicenzo’s eerste collectie voor Etro werd in september 2022 gepresenteerd.

***

HET HUIS Missoni, een Italiaans familiebedrijf dat in 1953 werd opgericht door olympisch atleet Ottavio en zijn vrouw Rosita. Ze werden wereldberoemd met hun kleurrijke, hippie-achtige zigzagbreisels, die ze in hun eigen fabriekje in het Noord-Italiaanse Sumirago maakten. In 1997 nam dochter Angela de creatieve leiding over van moeder Rosita.

DE OPSTAPPER Angela Missoni, de dochter van Ottavio en Rosita, die dik twee decennia de drijvende kracht was achter nieuwe collecties met nieuwe zigzags, en in februari 2017 actievoerde door alle modellen te tooien met zelfgebreide, roze pussy hats. In 2021 droeg ze haar taken al over aan interim-creatief directeur Alberto Caliri, die zich, nu Filippo Grazioli is aangetreden, zal ontfermen over de interieurlijn van het huis.

Filippo Grazioli. Beeld Getty Images

DE NIEUWE Na een lange, wereldwijde zoektocht naar iemand die het huis Missoni kan afstoffen en relevanter en cooler kan maken (dixit ceo Livio Proli) is de keus gevallen op Filippo Grazioli, afkomstig uit de Marche. Grazioli werkte onder Riccardo Tisci voor Burberry en deed daarvoor ervaring op bij Givenchy (ook onder Tisci), Hermès en Martin Margiela. In juni 2022 debuteerde Grazioli met zijn eerste mannencollectie, in september volgde zijn eerste vrouwenshow.

De grote drie Dan zijn er nog 3 grote exits te betreuren: Alessandro Michele verlaat het huis Gucci na zeven zeer succesvolle jaren, Tom Ford heeft zijn eigen label verkocht en Raf Simons stopt na 27 jaar met zijn eigen merk. Simons, zo wordt gefluisterd, zal wellicht zijn creatieve rol bij Prada uitbreiden. Wat Michele en Ford gaan doen en wie hen opvolgt, is onbekend. Bij Louis Vuitton mannenmode is na de dood van Virgil Abloh eind 2021 ook nog steeds een vacature.