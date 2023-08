Het grootste pluspunt van Dekmantel, ook dit jaar: het festival programmeert de beste namen uit het beter geïnformeerde clubcircuit

Het uit steigers opgetrokken podium Radar op festival Dekmantel in het Amsterdamse Bos. Beeld Tim Buiting

De mooiste dansarena van festival Dekmantel staat verscholen achter een groene bomenhaag, waar ook nog een dichte nevel uit de rookmachines doorheen zweeft. Je ziet van ver dat er geweldige dingen gebeuren, want de rij voor de ingang is soms lang.

Radar, heet het podium in een kletsnat Amsterdamse Bos, en het lijkt op een gebouw dat rondom in de steigers is gezet, waarna het gebouw is weggehaald. In het midden van de lege huls staan de draaitafels en de dj’s, bij wijze van centrale verwarming. Eromheen staat het publiek in drie dansende lagen op elkaar gestapeld. De steigers zwiepen heen en weer en je hoopt maar dat de bouten in deze constructie blijven zitten.

Over de auteur Robert van Gijssel is sinds 2012 muziekredacteur van de Volkskrant, met speciale interesse voor elektronische muziek, dance en de hardere genres. Ook schrijft hij over de muziekindustrie in het algemeen.

Wat een extatische sfeer hangt steeds in deze Radar, bij eigenlijk alle dj-sets die er passeren. Het decor maakt deel uit van het succes: je mag blij zijn als Dekmantel je hier heeft opgesteld.

Het succesverhaal van Dekmantel zal inmiddels ook bekend zijn. Het muziekbedrijf begon als hobbyproject van een paar liefhebbers van hoogwaardige techno, die vanaf 2007 kleine maar stijlvolle danceavonden gingen organiseren. Dat deden ze goed: vanaf 2013 houdt de club meerdaagse festivals in het Amsterdamse Bos, die al een paar jaar gelden als een van de inhoudelijk sterkste dance-evenementen van Nederland en misschien ook wel daarbuiten.

Dancepodium Ufo I op festival Dekmantel. Beeld Tim Buiting

Grootste pluspunt van Dekmantel, ook dit jaar: het programmeert de beste namen uit het beter geïnformeerde clubcircuit, naast nieuwkomers die op het punt van doorbreken staan. De stijlenmix is buitensporig divers: van warme house tot latin en hiphop, van avantgardistische kunstdance tot hardcore. En toch zie je op Dekmantel geen ‘tribes’ rondlopen, van die fanatieke vriendenclubs die alleen hun geliefde genre opzoeken. Alles loopt door elkaar en je moet ook aan de wandel, want het programma staat vol namen die je nog niet eerder hebt gezien en van wie je hooguit een paar mooie tracks hebt gehoord, of een leuke eerste mix.

Zo mag de Amerikaanse Felicia Chen zaterdag gedurende bijna vier uur een muzikale visie ontvouwen die nauwelijks is te rijmen met haar uitgebrachte werk. Als Dis Fig maakte zij twee sombere, industrieel aandoende albums, onder anderen met de dubmeester The Bug. Maar bij haar ellenlange draaibeurt in podium Ufo II wordt haar koele beheersing snel buiten de tent gegooid.

Zij haakt hakkende breakbeats aan hardcore en hiphop, op een steeds hoger tempo en dus ook met oplopende energie. Het laatste halfuur van haar set is fenomenaal, als zij de snelle raps van de hiphopband Philly Goats mixt met ratelende gabber en trance-achtige sirenes. Wat een pandemonium van geluid. En wat een plezier maakt Dis Fig met de steeds voller lopende loods.

Naast haar, in de hangar genaamd Ufo I, neemt de Belgische Garçon ook de tijd. Dat moet ook, want zijn grimmige en zuigende ambient- en dubtechno heeft een lange adem nodig. Garçon schuift zijn vinylplaten met engelengeduld in elkaar. De traag pompende bassen duwen metalige en glinsterende geluidsgolven omhoog, waar steeds meer groove in komt. Maar met zijn climaxen is hij zuinig. Hij weet dat je in dit genre lang moet wachten voor je die ene, donderend mooie plaat met die moordende bassdrum inmixt, zodat de ontlading als je het dan eindelijk wél doet, tien keer zo groot is. Wat een duistere ambiance zet deze Garçon neer, desolater dan een vriesnacht in Tsjernobyl.

Dj Nobu (links) en Aurora Halal. Beeld Yannick van de Wijngaert

Dekmantel mag dan veelzijdig programmeren, maar in de tent Ufo I speelt zich toch bijna een festival binnen het festival af. De techno hier is waanzinnig meeslepend en van de hoogste denkbare kwaliteit, ook bij een haast vertederende liveshow van de Amerikaanse Rrose, die al twintig jaar breekbare en van alle clichés verstoken kunst schept uit haar drummachines. De set daarna, van de Japanner Nobu en de Amerikaanse Aurora Halal, geeft de tent weer een energiestoot met een gekmakende mix van electro, acid en techno, die prachtig heen en weer kaatst tussen de twee dj’s.

Niet alles werkt zo betoverend. Een live-set van de Rotterdamse dj en producer Oceanic valt wat in het water op het hoofdpodium in de buitenlucht: niet door de regen, maar door een te hard en bars geluid, dat de schoonheid uit zijn warme en door de natuur geïnspireerde dance duwt. En de Nigeriaans-Britse rapper Flohio komt niet tot haar recht in de groentekas Greenhouse: haar dj draait matig, het geluid is ook hier schel en lelijk en dat maakt de raps van Flohio ook wat minder indringend.

Ze kan ook nooit op tegen de heerlijke show die de Amerikaanse Gabriëlle Kwarteng en Colombiaanse Isabella intussen naast haar geven, tussen de steigers van de Radar. De dj’s mixen klassieke house met zo veel levensvreugde, dat het publiek op de steigers alle last van de schouders voelt glijden. ‘Get up, feel the music. We’re gonna make you move.’