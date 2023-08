Het goedgemutste ‘Les enfants des autres’ viert de female gaze ★★★★☆

‘Les enfants des autres’.

Is een verliefde vrouw ooit zo krachtig in beeld gebracht als de door Virginie Efira gespeelde Franslerares Rachel? Liefde is geen vreemde ziekte, in Les enfants des autres, maar verkwikkende levenslust. Zie alleen al hoe nadrukkelijk Rachel haar nieuwe geliefde Ali bekijkt terwijl hij staat te douchen. Hoe ze lacht naar haar telefoon als er weer een berichtje van hem arriveert. Regisseur Zlotowski viert – tussen de regels door – de female gaze. Efira excelleert.

Waar het wringt: veertiger Rachel wil een kind, ook al dacht ze tot voor kort van niet. Er is haast. En tegelijk is daar Leïla, het dochtertje van Ali aan wie ze zich óók begint te hechten. Is dat misschien genoeg?

Knap hoe Zlotowski van dit heel gewone leven zo’n optimistische, goedgemutste film heeft gemaakt. Je verlaat de bioscoop een beetje lichter.