Het goede nieuws is: ADE en Le Guess Who gaan door

Martin Garrix wordt door tijdschrift DJ Mag uitgeroepen tot beste dj ter wereld tijdens het Amsterdam Dance Event in 2017. Beeld ANP

De podium- en festivalsector lijkt zich op te maken voor een eindspel in de al twintig maanden aanhoudende uitgaans- en popcultuurcrisis, ook al zijn er na de laatste corona-persconferentie nog flink wat maatregelen van kracht. Dit najaar staan twee internationale en meerdaagse festivals op het programma, waarvan lang onzeker was of ze überhaupt door konden gaan: het vijfdaagse Amsterdam Dance Event (ADE), van 13 tot en met 17 oktober, gevolgd door het vierdaagse Utrechtse festival Le Guess Who, van 11 tot en met 14 november.

Beide festivals gaan door, maakten de organisaties vorige week bekend. Wel moeten ze lenig omgaan met de beperkingen en op een eigen manier obstakels zien te ontwijken.

Dat geldt allereerst en in ernstigste mate voor het ADE. Dat grootste dance-evenement ter wereld is vooral een festival dat het clubleven viert, en dat speelt zich nu eenmaal vaak ’s nachts af. Daarom kwam het vorige week afgekondigde ‘nachtslot’ voor het uitgaansleven hard aan bij de organisatie. Horeca, podia en evenementen moeten na middernacht en tot zes uur ’s morgens de deuren sluiten, vond het kabinet – dat deze maatregel overigens niet liet gelden voor casino’s. Het was een kleine ramp voor het ADE, dat desondanks besloot de handdoek niet in de ring te gooien. ‘De nieuwe maatregelen zijn op zijn minst vreemd te noemen’, lieten de festivaldirecteuren Jan-Willem van de Ven en Meindert Kennis weten, ‘maar ze hoeven geen belemmering te vormen voor het organiseren van een sterk en veilig ADE, binnen de geldende coronaregels.’

Het ADE is in overleg met de partners (gemeente, danceclubs, feestorganisaties) en probeert draaiavonden en showcases waar mogelijk naar andere tijdstippen te verplaatsen. Wie nu naar het programma van het ADE kijkt, ziet een affiche dat ‘in aanbouw’ is: er staan nog grote, nachtelijke feesten genoteerd, zoals bijvoorbeeld twee Awakenings-feesten in de Ziggo Dome die in principe zouden duren tot het ochtendgloren. Pas de komende weken zal duidelijk worden welke shows kunnen doorgaan en welke opnieuw moeten worden afgelast of uitgesteld.

Het ADE heeft al wel besloten dat de jaarlijkse conferentie niet kan doorgaan. Dat symposium is zo internationaal, dat de organisatie ervan ondoenlijk is geworden vanwege de reisbeperkingen die in of voor sommige landen nog gelden. De ADE-directie zegt dat het alle organisatorische kracht nodig heeft om het club- en feestprogramma nog enigszins feestelijk te kunnen houden, en dj’s en publiek eindelijk weer met elkaar in contact te kunnen laten komen. Ook is al besloten het Amsterdam Music Festival, dat altijd wordt gehouden in de Johan Cruijff Arena, af te blazen. Ook op dat aan het ADE verbonden festival komen jaarlijks tienduizenden bezoekers uit tientallen landen af, en het is bovendien een echt nachtfeest, met een lichtshow die het vooral goed doet in het donker.

Geen Amsterdam Music Festival Het internationale dance-verkeer is in volle gang: Nederlandse dj’s als Afrojack en Nicky Romero spelen volop in het buitenland. Maar voorlopig dus niet in eigen land: het Amsterdam Music Festival (AMF) bijvoorbeeld, waar jaarlijks ruim veertigduizend bezoekers op afkomen, is afgelast. Op het AMF wordt elk jaar de prijs voor ‘beste dj van de wereld’ uitgereikt door het blad DJ Mag. De organisatie daarvan probeert een alternatieve award-show op poten te zetten.

Sons of Kemet XL op Le Guess Who in 2018.

De uitdagingen waarvoor Le Guess Who zich gesteld ziet, zijn deels van dezelfde aard. Ook het Utrechtse festival is zeer internationaal: er staan ruim honderd buitenlandse bands op het programma en het festival heeft een aantal internationale curatoren gevraagd een deel te programmeren. De laatste weken druppelden enkele afzeggingen al binnen. Bands die een langere tournee door Europa in het water zagen vallen kunnen om financiële redenen niet alleen voor een show in Nederland in het vliegtuig stappen.

Maar vorige week maakte het festival vlak na de persconferentie van premier Mark Rutte en gezondheidszorgminister Hugo de Jonge bekend dat het zeventig nieuwe namen heeft geprogrammeerd. Le Guess Who presenteerde een verrassende lijst met artiesten en bands, van Britse rappers tot Ghanese gospel, Canadese rock en Finse hardcore. Le Guess Who verwacht dat veel bands straks wel af kunnen reizen: het festival is in november, en in veel landen worden de reisbeperkingen al versoepeld. En dat is ook goed nieuws voor het publiek. Le Guess Who heeft van oudsher een internationale toeloop. ‘Dat wordt de komende editie wel minder’, zegt Barry Spooren van het festival. ‘Maar er zijn toch al veel tickets verkocht in het buitenland. De quarantaineplicht voor gevaccineerde reizigers uit Groot-Brittannië en de Verenigde Staten vervalt deze week, en dat helpt.’

Le Guess Who stelt zich wel in op een festival met iets minder capaciteit, een zaalbezetting van 75 procent, en een toegangscontrole met coronacheck-app. ‘Niet ideaal natuurlijk, maar het is werkbaar’, volgens Spooren. Het voordeel voor Le Guess Who is dat veel concerten worden gehouden in het zalencomplex van TivoliVredenburg, waar het publiek zich vrij soepel van zaal naar zaal moet kunnen bewegen.

Voor het festival geldt misschien een nachtslot, maar dat is nog niet zeker: de maatregel is voorlopig afgekondigd tot november en kan dus net op tijd weer worden opgeheven. Volgens Spooren kijkt de organisatie dan of er nog snel kan worden geschakeld, en er toch nachtelijke shows kunnen worden gegeven. ‘Dat wordt een puzzel, maar we gaan er alles aan doen om het voor elkaar te krijgen.’