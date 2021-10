Het goed vertaalde script geeft ‘De schuldige’ maximale impact ★★★★☆

Daniël Bossevain in ‘De schuldige’. Beeld Ben van Duin

Claustrofobischer kan een thriller nauwelijks worden. De schuldige, een theaterbewerking van de Deense film Den skyldige (2018) is een zenuwslopend ontvoeringsdrama dat we integraal meekrijgen via de headset van agent Oscar Holm (Daniël Boissevain). Hij werkt in de meldkamer van 112. Vlak voor het einde van zijn dienst neemt hij de telefoon op. Een fluisterende vrouw belt, ze probeert duidelijk te maken dat ze ontvoerd wordt. Vanuit zijn stoel, met alleen zijn telefoon als wapen, zet Oscar een klopjacht op poten, die zijn leven voorgoed zal veranderen.

De Deense film (onlangs verscheen op Netflix een prima Amerikaanse remake met Jake Gyllenhaal) viel al op door het ongekend strakke script. Er is sprake van een perfecte eenheid van handeling, plaats en tijd. Deze klassieke theaterwet zorgt ervoor dat dit verhaal nu, verteld op een podium, binnenkomt als een baksteen in het gezicht.

Tom Kleijn vertaalde het oorspronkelijke script van Gustav Möller en Emil Nygaard Albertsen. De compacte en directe zinnen zorgen dat deze thriller een maximale impact heeft, niet in de laatste plaats door een aantal sterke plotwendingen. Doordat we het grootste deel van het drama nooit zien, maar alleen te horen krijgen, als een soort hoorspel via de headset van Oscar, voelt het, ironisch genoeg, levensecht. Het geluidsdecor – alle (van te voren opgenomen) stemmen, de rinkelende telefoons, de auto’s die je op de achtergrond hoort rijden en de abrupte stilten zodra verbindingen verbreken – versterkt de spanning met verve.

Dit alles vergt een perfecte timing van Boissevain, die er op de première in Amersfoort nog net niet was. Zijn Oscar is evenwel getergd en tot het uiterste gedreven. De blikken op zijn gezicht zeggen genoeg: het noodlot is soms zo gruwelijk.

De schuldige Theater ★★★★☆ Van Gustav Möller en Emil Nygaard Albertsen door Kik Productions, regie Henk de Reus, met Daniël Boissevain. 28/10, De lieve vrouw, Amersfoort. Tournee t/m 30/1.

De Schuldige, Daniel Bossevain, Stichting Little Voice,Oscar Holm: Daniël Boissevain | script: Gustav Möller en Emil Nygaard Albertsen | vertaling: Tom Kleijn | regie: Henk de Reus | decor: Louise Caspers | soundscape: Stijn Hoes | lichtontwerp: Maarten Verheggen | techniek: Maarten Verheggen en Joep van der Velden. Beeld Ben van Duin

