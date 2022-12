Het Glazen Huis zamelt dit jaar geld in om eigen energiekosten te dekken

Geef om deze dj's. Beeld Brunopress

‘We hebben nooit een vast contract afgesloten’, begint 3FM-dj Barend van Deelen zijn verhaal. ‘Dus we kunnen iedere euro van 18 tot en met 24 december heel goed gebruiken in het Glazen Huis. We dragen allemaal wel een Serious Request-trui, maar die zijn niet echt opgewassen tegen de verwachte temperaturen.’

Wat ook niet meehelpt is het gegeven dat de dj’s in het huis slecht eten en niet al te best slapen, waardoor ze het daar nóg kouder hebben. ‘Onze natuurlijke vetlaag neemt af, dus die thermostaat moet alsmaar omhoog. Het is echt killing voor de energierekening aan het einde van de maand. Het scheelt iets dat we daar niet douchen, maar het scheelt ook weer niet genoeg om niet te schrikken van de rekening.’

Het streefbedrag dit jaar is nog niet precies bekend, maar het doel is om uit de energiekosten te zijn. ‘We gaan in ieder geval als eerste verzoeknummers draaien totdat onze eigen cijfers in het zwart zijn’, zegt Van Deelen. ‘We kunnen simpelweg niet anders. Wel beloven we nog ons eigen steentje bij te dragen door lang en hard te lachen om iedere grap die in het huis wordt gemaakt.’

‘Vergeet Het Vergeten Kind en denk alsjeblieft aan de bibberend radio-dj’s deze winter’, deelt Rob Janssen van 3FM nog op Twitter.