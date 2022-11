Het geweldig geacteerde ‘Argentina, 1985’ is boeiend, sfeervol en vaak subtiel ★★★★☆

Argentina, 1985

‘Het is altijd hetzelfde. De regering zegt dat ze dingen gaat veranderen en benoemt dan dezelfde klootzakken als altijd.’ Ruim een half jaar nadat de militaire dictatuur ten einde is gekomen in Argentinië probeert een democratisch gekozen regering halfslachtig het verleden onder ogen te zien. In het berechten van de vele misdaden van de militaire junta, die zeven jaar aan de macht was, lijkt niemand zin te hebben. Een aantal ministers probeert de schuld zelfs in de schoenen van de slachtoffers te schuiven.

Gerechtigheid zal er wel nooit komen, vermoedt openbaar aanklager Julio Strassera (Ricardo Darín). Oud-generaal Jorge Videla en zijn handlangers erkennen alleen een militaire rechtbank, en die is beslist niet van plan om mede-militairen te veroordelen. Onwettige martelingen, ontvoeringen, verkrachtingen, moord, zo’n dertigduizend verdwijningen — het was volgens het leger allemaal nodig in een zogenaamde oorlog tegen guerrilla-activiteiten.

Tot Strassera’s verrassing — en schrik — valt in september 1984 de beslissing het proces te verplaatsen naar een civiele rechtbank. Precies het hof waar hij de enige aanklager is. Aan Strassera de taak om binnen vijf maanden te zorgen voor afdoende bewijs tegen Videla en acht commandanten in het belangrijkste proces uit de geschiedenis van Argentinië.

Al wil hij niets liever dan de verdachten opsluiten, Strassera, een bedachtzame en bescheiden advocaat, acht zich niet geschikt voor de taak. ‘De geschiedenis wordt niet geschreven door mannen zoals ik’, zegt hij. Bovendien is er de angst dat hem of zijn familie iets wordt aangedaan; nog voor hij goed en wel begonnen is, wordt hij serieus bedreigd.

Argentina, 1985, De Argentijnse inzending voor de Oscars, laat zien hoe Julio Strassera (1933 - 2015) tegen wil en dank een held wordt. Geholpen door een team van jonge en onervaren medewerkers (gevestigde juristen durven het niet aan) en fors tegengewerkt door onzichtbare krachten bijt hij zich vast in de zaak. Tijdens het proces, dat in april 1985 begint, doen meer dan 800 getuigen hun — vaak gruwelijke — relaas. De getuigenissen worden uitgezonden op televisie, een belangrijke manier om ook de schouderophalende Argentijnse middenklasse te doordringen van de ernst van deze misdaden tegen de menselijkheid.

De Argentijnse regisseur Santiago Mitre, die wel vaker de recente geschiedenis van zijn land tot onderwerp maakt, zet een overtuigend tijdsbeeld neer, soms aangevuld met archiefbeelden uit de jaren tachtig. Rustig bouwt hij aan een thrillerachtige sfeer, met de rechtbankscènes als kers op de taart. Ondertussen besteedt het scenario, geschreven door Mitre en Mariano Llínas (schrijver en regisseur van het veelgeprezen vierdelige epos La flor) ook ruimschoots aandacht aan Strassera’s privéleven, wat de film alleen maar ten goede komt.

Het geweldig geacteerde Argentina, 1985 is boeiend, sfeervol en vaak subtiel. Af en toe verruilt Mitre de ingetogen toon voor een groter, Hollywood-achtig gebaar, en dat mag best: er staat veel op het spel voor Strassera en zijn land. Het slotpleidooi van de aanklager is misschien wat dik aangezet, maar ook een voltreffer in de strijd tegen fascisme.