Het gewaagde boek ‘Horizonnen’ laat zien dat de wortels van de wetenschap overal ter wereld liggen ★★★★★

James Poskett Beeld Alice Poskett

In 1658 deed een nieuw stimulerend middel zijn intrede in de straten van Londen. Artsen schreven het exotische kruidenaftreksel voor tegen van alles, van nierstenen tot depressie. Anderen zagen er juist de oorzaak van het toenemende aantal zenuwaandoeningen in. Hoe dan ook was het opmerkelijk hoe de ‘Chinese drank’, zoals Samuel Pepys het spul in zijn dagboeken noemt, een mens een hele nacht kon laten doorwerken. De introductie van thee, want dat was het, maakte van Engeland de theedrinkende natie bij uitstek. Maar voor de Britse historicus James Poskett (Warwick University) is het vooral een wezenlijke impuls geweest voor de moderne natuurwetenschap.

Niet alleen stimuleerde thee, die sinds 1610 door de Nederlanders naar Europa werd gebracht en verhandeld, Britse botanici tot nader onderzoek. Vooral ontdekten ze gaandeweg dat Chinese wetenschappers het planten- en dierenrijk al eeuwen systematisch in kaart brachten. Li Shizhens boek Bencao gangmu uit 1596 is in opzet vergelijkbaar met de botanische ordening van de Zweedse bioloog Carl Linneaus uit 1753. In de 17de eeuw circuleren er enkele exemplaren van het prachtig geïllustreerde standaardwerk in Europa, onder meer in Parijs en Londen.

Niet de enige bakermat

Of Linneaus het boek kende, staat niet vast, maar voor Poskett is het verhaal van de Chinese drank een heldere casus in zijn kritiek op de wetenschapsgeschiedenis zoals die vaak wordt geschreven. Europa wordt daarin doorgaans als de bakermat van de moderne natuurwetenschappen gezien, met astronoom Copernicus met het stelsel rondom de zon als startpunt, natuurkundige Isaac Newton en zijn zwaartekracht, Albert Einsteins relativiteit, enzovoorts. Of Linneaus dus, die al het leven systematisch een naam gaf. Eenzame genieën die het denken van de mensheid ingrijpend veranderden.

In zijn lijvige boek Horizonnen duikt Poskett in de geschiedenis van zulke markante doorbraken en laat hij zien dat er helemaal geen sprake is van briljante westerse eenlingen. Bijna alle baanbrekende inzichten blijken nauw verweven met kennis van elders in de wereld. Op zichzelf is dat nog niet eens het belangrijkste van Posketts uitgangspunten. Dat beschavingen in Azië, Afrika en het Verre Oosten Europa lange tijd vóór zijn geweest, is bepaald niet nieuw. Er worden nog steeds debatten gevoerd over wie als eerste het cijfer nul introduceerde.

Poskett gaat het echter minder om de vraag wie de eerste was in de wiskunde, de biologie, de natuurkunde. Zijn centrale punt is dat de kennis van elders tijdens de Verlichting in het toen dominante Europa werd bijeengebracht door grote maatschappelijke krachten, van oorlog tot handel. Daardoor ontstonden raakvlakken waarbij kennis werd overgedragen. En zoals het vaak gaat: de winnaar schrijft de standaardgeschiedenis.

Gewaagde aanpak

Horizonnen verdeelt de wetenschapsgeschiedenis in vier min of meer politieke tijdvakken: de tijd van de ontdekkingsreizen, de tijd van de Europese wereldmacht, de tijd van het kapitalisme en de tijd van de ideologieën en globalisering. Een hoogst ongebruikelijke systematiek in de wetenschapsgeschiedenis, die doorgaans begint bij de oude Grieken en via de Verlichting in de moderne tijd van relativiteit, quantummechanica en genetica uitmondt.

Posketts gewaagde aanpak werkt uitstekend. Niet alleen plaatst hij talloze niet-westerse geleerden uit allerlei tijdvakken en windstreken in een verdiend zonnetje. Hij laat vooral ook zien hoe de westerse wetenschap zelf vaak dankbaar en ruimhartig de bronnen en contacten van elders omarmde. Copernicus kende en noemde zijn Arabische en Afrikaanse voorgangers. Het zijn vooral de wetenschapshistorici die dat kennelijk niet zo boeide.

Posketts perspectief leidt tot een eindeloze reeks opmerkelijke verhalen en onbekende details. Van de twee Indiase natuurkundigen Saha en Bose die zichzelf Duits leerden en de eerste Engelse vertaling maakten van Einsteins werk, waardoor relativiteit bijvoorbeeld eindelijk ook in de VS doordrong. Of de Tahitiaanse navigator die James Cook met traditionele zeekaarten hielp om de Venusovergang van 1769 waar te nemen, waardoor de afstand tussen aarde en zon voor het eerst werd bepaald.

Macht en politiek

Horizonnen laat zien dat de wortels van de wetenschappen overal ter wereld liggen en dat de grote wereldgeschiedenis van macht en politiek bepaalt wat waar belandt. Zelfs het bestaan van de wetenschap hangt ermee samen. Leden van de Royal Society onder leiding van Isaac Newton investeerden in slavenschepen om hun kas te vullen. Normaal in die tijd, misschien, maar de geschiedenisboeken vermelden het zelden.

Poskett trekt, tamelijk gewaagd voor een historicus, zijn visie op de wetenschapsgeschiedenis zelfs door naar de huidige tijd. Oorlog, handel en ideologie bieden namelijk niet alleen raakvlakken waarlangs kennis over de wereld gaat. Ze bepalen ook welke kennis zich wel en niet verspreidt. In de VS worden Chinese genetici vervolgd omdat ze kennis en materiaal naar hun moederland zouden hebben gesmokkeld.

Waarbij het helemaal niet gezegd is dat het Westen het centrum van de wetenschap zal blijven. China publiceert sinds enige tijd meer wetenschappelijk onderzoek dan voormalig koploper Amerika, met als kernpunt de kunstmatige intelligentie. Wie weet welke geschiedenis van de wetenschap zij ooit zullen schrijven.

James Poskett: Horizonnen – Een mondiale geschiedenis van de wetenschap. Uit het Engels vertaald door Vanja Walsmit. Ambo Anthos; 464 pagina’s; € 29,99.