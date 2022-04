Het gepraat in de opera Der Freischütz klinkt nogal eens tenenkrommend ★★☆☆☆

Jagersjongen Max wil met Agathe trouwen, maar de duivel ligt dwars. Ziedaar de clou van Der Freischütz (‘De vrijschutter’), de opera waarmee Carl Maria von Weber in 1821 de Duitse romantiek aftrapte. In een decor van wouden, kloven en demonen liet hij behalve zingen ook praten. Dat klinkt nogal eens tenenkrommend, want niet in elke zanger schuilt een stemacteur.

De Vlaamse dirigent René Jacobs plaatst nóg een drempel. Hij liet zijn fantasie los op de operatekst, met als uitkomst meer gepraat. In de traditie van het hoorspel voegde hij bovendien sfeergeluiden toe. Dat mag allemaal, maar ergerlijk is de opgeklopte rol van Samiel, de duivelse Zwarte Jager. ‘God is dood’, smiespelt hij tegen de wanhopige Max, op een moment dat wij dat heus zelf konden bedenken.

Over het Freiburger Barockorchester en de solozangers trouwens geen klachten. Benieuwd hoe de recent gevluchte Russische regisseur Kirill Serebrennikov dit duistere stuk in juni bij De Nationale Opera aanpakt.

René Jacobs Der Freischütz Klassiek ★★☆☆☆ Harmonia Mundi