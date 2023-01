Het gepolijste spel van trombonist Jörgen van Rijen vangt steeds de essentie van een stuk ★★★★☆

Kamermuziekwerken voor trombone zijn dun gezaaid. Vooral tussen de barok en hedendaagse muziek gaapt een grote kloof. Jörgen van Rijen, solotrombonist van het Concertgebouworkest, en het Alma Quartet, vullen de leemte met bewerkingen van het standaardrepertoire voor trombone en strijkkwartet. Van Rijens gepolijste spel vangt steeds de essentie van een stuk – tragische schoonheid in een klaaglied van Fauré, zonnigheid in Schumanns Fantasiestücke, diepe weemoed in Gnossienne nummer een van Satie.

Het uitmuntende (samen)spel maakt van deze hertalingen van bekende stukken verrukkelijke herontdekkingen. Van Rijen koppelt ze aan eigentijdse composities, geschreven of gearrangeerd voor dit kwintet, die verrassen door hun stilistische diversiteit. Martijn Paddings Schumann’s Last Procession is een stuntelend, ontroerend portret van de componist als psychiatrische patiënt. Opvallend is Nico Muhly’s All Perfections Keep, een reeks vindingrijke variaties op een lied van John Dowland. Virtuoos glijdt en schettert Van Rijen door het spetterende slotnummer, Rock That Trombone van Chiel Meijering.

Jörgen van Rijen Mirrored in Time Klassiek ★★★★☆ Bis