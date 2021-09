Het geluid van Little Simz tweede plaat ontstijgt de hiphop, is orkestraal, groots en muzikaal veel diverser ★★★★☆

De Britse rapper Little Simz pakt op haar vierde album Sometimes I Might Be Introvert alles veel ambitieuzer aan dan op voorganger Grey Area (2019). Opnieuw zat Inflo, die we inmiddels kennen als producer van het even enigmatische als briljante Sault, achter de knoppen. Maar het geluid ontstijgt de hiphop, is orkestraal, groots en muzikaal veel diverser. Een belangrijke rol is weggelegd voor Rosie Danvers, die tekende voor de weelderige strijkersarrangementen. Het is soms wat vol en veel, maar het lukt Little Simz het narratief in negentien stukken van in totaal meer dan een uur knap neer te zetten. Het verhaal: wat moet ik als introvert meisje in deze popwereld, waar sta ik nu en waar wil ik heen? Ze rapt rauw, zingt dan weer ondergedompeld in funk-electrobeats (Protect My Energy) en laat haar Nigeriaanse roots spreken in een paar opzwepende afrobeat-nummers (Point and Kill en Fear Your Man). Een veelzijdig, bij vlagen magistraal klinkend album.

Little Simz Sometimes I Might Be Introvert Pop ★★★★☆ Awal/V2