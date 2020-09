Het gebrek aan hygiëne op filmsets staat door corona in een heel ander licht

Floortje Smit, filmrecensent, werpt haar blik op de hedendaagse beeldcultuur.

Er zijn vele zaken waar in Hollywood slechts over wordt gesmiespeld, maar covid-19 heeft deze week een van de smerigste geheimen van de Amerikaanse filmindustrie schaamteloos aan het licht gebracht. Filmmensen zo bleek maar weer, zijn een stel smeerpijpen. Viespeuken. Varkens.

Nee, dit gaat nu eens niet over seks. The Los Angeles Times bracht deze week een ontluisterend stuk over de hygiëne op de filmsets. Door corona, zo schrijft de krant, kijken werknemers opeens anders naar wat zij voorheen beschouwden als ‘part of the job’, vooral als het gaat om filmen op locatie. Dat je bijvoorbeeld wordt geacht met een mannetje of honderd drie chemische toiletjes te delen. Of dat de wc geen deur heeft, en je je handen moet wassen in een soort trog. Dat de producent om geld te besparen weigert om vuilcontainers te huren en je zelf maar iets in elkaar moet knutselen met gevonden materiaal. Dat je soms je camera opstelt tussen de menselijke uitwerpselen en de weggeworpen injectienaalden. ‘Dat is nu eenmaal de realiteit van Downtown Los Angeles’, aldus een cameraman, die onder meer werkte voor The Amazing Spider-Man en Veronica Mars. ‘Gewoon niet te dichtbij komen.’

Smullen hoor, die verhalen. Vooral als blijkt dat filmmedewerkers in de vermeende glamourwereld dezelfde ergernissen hebben als een doorsnee werknemer in een kantoortuin. Ook de persoonlijke hygiëne van de collega’s wordt met argusogen bekeken. Wast iedereen zijn handjes wel na het plassen? Een cateraar vertelt hoe lastig het is om tegen een acteur te zeggen dat hij niet met zijn handen in het eten moet graaien. En de werkuren schijnen zo heftig te zijn, dat douchen er nog wel eens bij in schiet. ‘Het is niet ongebruikelijk dat mensen stinken’, aldus een camera-assistente.

Gatverdamme! Wat ís dat voor ranzige wereld? En hoe kan dat nou? Op filmsets wordt toch zo’n beetje alles afgetimmerd in protocollen? Werkuren, de lengte van pauzes, veiligheidsmaatregelen – het is allemaal tot in de details vastgelegd en zodra het niet wordt nageleefd, dreigen boetes en schadeclaims. Hygiëne echter, maakte daar dus amper deel van uit omdat het nooit werd gezien als grote risicofactor. Dat nooit iemand een set schoonmaakt nadat hij gebruikt is, daar ging immers niemand dood aan. En wie ziek was, werkte daar gewoon doorheen.

Daar kijk je door corona ook anders naar, natuurlijk. Vermoedelijk durft geen producent nog te bezuinigen op schoonmaakdoekjes. En als die nieuwe blik er bovendien voor zorgt dat alle filmmensen voortaan braaf hun handen wassen na het toiletbezoek, des te beter. Dat zou voor elk werkveld prettig zijn, trouwens.