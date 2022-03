Het geanimeerde verhaal van een Afghaanse vluchteling en de impact van duistere knallen: deze films moet u zien

Tilda Swinton in Memoria.

We beginnen deze week met een Deens meesterwerk. Waar gaat Flee over?

‘Flee, van de tot voor kort onbekende filmmaker Jonas Poher Rasmussen, vertelt het verhaal van de Afghaanse vluchteling Amin, die bij een jonge Rasmussen in de klas belandde. Amin trok meteen zijn aandacht: hij was zo ongeveer de enige niet-Deen in de gemeenschap en kleedde zich cool en opvallend. De twee zijn nu beiden volwassen en altijd bevriend gebleven, toch bleef Amin een mysterie voor de filmmaker: hoe was hij in Denemarken terechtgekomen?

‘Amin durfde zijn leven lang niet af te wijken van het verhaal dat hij als kind op advies van de mensensmokkelaars aan de politie vertelde bij zijn aankomst in Denemarken, uit angst voor juridische consequenties. Na lang aarzelen durfde hij in Flee toch zijn verhaal te doen. Dat verhaal heeft Rasmussen krachtig gevangen in een overwegend uit animatie opgebouwde film, waarvoor hij inspiratie putte uit Ari Folmans Waltz with Bashir. Terwijl Amin tot in detail zijn ervaringen deelt, in een soort therapeutische interviewsessie, brengen de animaties zijn verhaal tot leven. Kijkers komen dichtbij, maar Amin – die niet bekend wil worden – blijft op deze manier toch enigszins anoniem.

‘Flee is niet enkel een film over een vluchteling, maar toont vooral hoe Amin tot op heden nooit helemaal zichzelf heeft kunnen zijn, al sinds hij als kind in Afghanistan moest verbergen dat hij op jongens viel. Die impact van een verborgen leven komt heel sterk over, zonder dat het sentimenteel wordt. Flee is genomineerd voor drie Oscarcategorieën: beste documentaire, beste animatie én beste internationale film, een unicum. En dat nadat Denemarken vorig jaar ook al een Oscar won met Druk, van Thomas Vinterberg. Daar kun je, als Nederlandse filmindustrie, toch wel met enige jaloezie naar kijken: hoe doen die Scandinaviërs dat toch?’

Dan zag je nog het haast niet na te vertellen Memoria, met Tilda Swinton in de hoofdrol.

‘Ja, zoals collega Kevin Toma al eens schreef: de films van Apichatpong Weerasethakul zijn ‘oefeningen in wakker dromen’, waarin droom en werkelijkheid in elkaar opgaan. Mensen kunnen dieren worden, andersom ook. En de natuur speelt altijd een belangrijke rol.

‘Het idee voor Memoria ontstond door een vreemde aandoening van de Thai Weerasethakul: het exploding head syndrome. Daarbij lijkt het, zoals actrice Tilda Swinton het zegt in de film, alsof je een betonnen bal hoort vallen in een metalen put omgeven door zeewater – diepe dreunen die vanuit het binnenste van de aarde lijken te komen. Haar personage Jessica, een expat in Colombia, wil weten: draai ik door? En wat is de betekenis van die knallen?

‘Wat vaststaat: bij Weerasethakul is er nooit een pasklaar antwoord, zijn films buigen de alledaagse logica. Het beste advies aan de kijker: dompel je onder in deze film en kijk ’m tegen het einde van de avond, Weerasethakuls films kunnen soms nog wat extra betoveren als je zelf een beetje moe bent. En ga de film zien in de bioscoop, zonder onderbrekingen.’

Tot slot nog een laatste aanrader?

‘Laten we voor de balans ook The Batman even noemen. Zoals Pauline Kleijer haar recensie deze week begon: ‘Batman, alweer.’ Die superheldenfilms volgen elkaar in een steeds hoger tempo op. Daar kun je af en toe een beetje bij zuchten, toch is deze nieuwe Batman, met Robert Pattinson, een verademing na de vorige films met die zo stramme Batman-vertolker Ben Affleck. Nu zien we eens een wat jongere en opvallend kwetsbare Batman, die een beetje zoals de vleermuisman in de trilogie van Christopher Nolan worstelt met zijn superheldenrol in de wereld. De film is behoorlijk donker, en dat bevalt.’