Het Gaudeamus Festival staat bol van muzikaal opgerekte grenzen en nieuwsgierigheid ★★★★☆

Leden van het Asko|Schönberg ensemble spelen Bricolage van Uri Kochavi. Beeld Félice Hofhuizen

Neem een ballon, wrijf erover en zet er een stevige versterker op. Het geraas voel je vervolgens in je maag. Deze fysieke sensatie is een mooi voorbeeld van wat muziek (geluid) met je kan doen. Het gebeurt tijdens de Gaudeamus Muziekweek, die woensdagavond in TivoliVredenburg in Utrecht is begonnen en nog tot en met zondag duurt.

Over de auteur Maartje Stokkers schrijft sinds 2019 voor de Volkskrant over klassieke muziek. Daarvoor was ze jarenlang als presentator verbonden aan Radio 4.

Onderdeel van het festival is de Gaudeamus Award. Eerdere winnaars waren bijvoorbeeld Louis Andriessen, Michel van de Aa en Aart Strootman. Die laatste opent het concert met een hartenkreet over hoe de dwang van zaalvulling de avontuurzucht onderdrukt. De Hertz-zaal zit niet vol, maar je gaat totaal op in de muzikaal opgerekte grenzen en de nieuwsgierigheid naar geluidseffecten van twee van de vijf genomineerde componisten.

Zo ging de Israëlische Uri Kochavi op snuffeltocht in Bricolage. Leden van het Asko Schönberg ensemble spelen met de hun kenmerkende doeltreffendheid onder leiding van Gregory Charette. Ze spelen Kochavi’s stuk voor onder andere doe-het-zelfinstrumenten. Zo klinken versterkte druppeltjes in een schaal alsof je boven een diepe put staat, de trompet dipt zijn beker in een teil water, wat een gorgelend geluid produceert.

Het octet Aruah (Arabisch voor ‘ziel’, 2022) is een antwoord van de Amerikaanse componist Saad Haddad op de coronapandemie – een terugkerend element is de adem. Er klinkt hol gezucht uit blaasinstrumenten, uit strijkerskelen en door een megafoon. En telkens het vegende geluid van een sponsje over de gong. Het ensemble is één groot ademend organisme, je gaat zelfs mee zitten ademen. Haddad besprenkelt zijn muziek met westerse melodielijnen en zijn Midden-Oosterse wortels. Het is alsof je een muziekschool of conservatorium passeert, de ramen staan open en je laaft je aan de muziek die je tegemoet waait.