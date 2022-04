Het Finse Hatching steekt sociale kritiek in een horrorjasje ★★★☆☆

Hatching

Knak – met een snelle handbeweging breekt de moeder van Tinja het nekje van de kraai die zojuist in paniek door de huiskamer vloog. Tinja schrikt van de ijskoude blik die haar moeder. Ze vindt het beest later terug in het naastgelegen bos, stervend, naast een nestje met een ei. Het ei neemt ze stiekem mee naar huis, waar het uitgroeit tot monsterlijk formaat.

In het Finse Hatching steekt debutant Hanna Bergholm sociale kritiek in een horrorjasje. Het monsterei (en wat daarin groeit) fungeert hier in de eerste plaats als een metafoor – onder meer voor alles wat Tinja’s moeder onder het tapijt veegt om het plaatje van een perfect gezin in stand te houden. De betekenis wordt er iets te nadrukkelijk ingewreven, een gebrek aan dubbelzinnigheid waar voorbeeldfilm Possession (1981) ver van bleef. Die bescheiden tekortkoming wordt goedgemaakt door jonkie Siiri Solalinna, niets minder dan spectaculair als de naar moederliefde hengelende Tinja.