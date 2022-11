Het Fins Radiosymfonieorkest wijdt een festival én een album aan de Britse alleskunner Thomas Adès ★★★★☆

De Brit Thomas Adès (50) geldt als de alleskunner onder de levende componisten. Opera, orkeststuk of solopiano: met schijnbaar gemak zet hij de noten op papier. Aan die virtuoos wijden we een festival, dacht het Fins Radiosymfonieorkest. Maken we meteen een album met vier plaatpremières.

Het nieuwste stuk, Märchentänze (sprookjesdansen), schreef Adès in 2020 voor viool en piano. Een jaar later bewerkte hij het voor viool en orkest. De premièreviolist heette twee keer Pekka Kuusisto. Die Fin heeft een fijne neus voor de Engelse volksmuziek die door het stuk heen schemert, van vrolijk tot weemoedig.

In muziek uit Adès’ doorbraakopera Powder Her Face (1995), over een seksschandaal in de jaren zestig, laat het orkest onder dirigent Nicholas Collon zich van zijn smeuïge kant horen. Maar het lockdownstuk Dawn (2020) detoneert. Alsof Adès zó in zak en as zat, dat hij niet verder kwam dan zouteloze variaties op een zouteloos thema.

Thomas Adès Märchentänze Klassiek ★★★★☆ Ondine