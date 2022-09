Het festival September me in Amersfoort is zowel troostrijk als grensverleggend

Het Ragazze Quartet met Abel Selaocoe (midden) en Remco Menting (rechts). Beeld Nichon Glerum

Hij laat een liefdesliedje van Toon Hermans klinken alsof het eeuwen terug al gezongen werd. De Zuid-Afrikaanse cellist en stemkunstenaar Abel Selaocoe zingt zacht en troostend de Engelse vertaling van Hermans’ Lente me. Aan een van de verzen ontleende het festival September me zijn naam. De zesde editie is donderdagavond begonnen in theater Flint in Amersfoort en duurt nog tot en met zondag.

Zaterdagmiddag geeft de Zuid-Afrikaanse altviolist en boventoonzanger Gareth Lubbe – op uitnodiging van Selaocoe, een recital in de Sint Aegtenkapel. Verder klinkt muziek van de Iraans-Nederlandse componist Aftab Darvishi, en zondag zingt mezzosopraan Karin Strobos een cyclus van fictieve brieven aan kunstenaar Piet Mondriaan, op muziek van Niek Idelenburg.

Net als voorgaande edities hebben de artistiek leiders, de leden van het Ragazze Quartet (strijkkwartet), een vierdaags festival geprogrammeerd met (muziektheatrale) concerten, diners en wandelingen die alle zintuigen moeten prikkelen. De kracht van het festival is dat genres en disciplines in elkaar overlopen alsof het volkomen vanzelfsprekend is. Dat bewijst het Ragazze Quartet dit jaar weer met de samenwerking met Selaocoe.

Hij groeide op in een township in Johannesburg, de muziek bracht hem uiteindelijk naar Manchester waar hij cello studeerde. Selaocoe vermengt klassieke muziek met Afrikaanse traditionals en improvisaties. Hij trommelt en klopt op de klankkast van zijn cello, strijkt en zingt zalvend, gromt diepe boventonen en klakt met zijn tong.

Het veelzijdige Ragazze Quartet zingt angelieke, woordeloze klanken, dan weer speelt het strak als een snaar mee met Selaocoe’s melodieën. Toch klinkt en voelt het vrij als improvisatie, ondertussen is hier snoeihard gerepeteerd. De kalebas van slagwerker Remco Menting is zo goed versterkt dat de donkere ploffen doordringen tot in je maag.

Het ritme van het liedje Qwahe waaiert organisch uit in Vivaldi’s Concert voor strijkers dat in de Vivaldi-catalogus bekendstaat als ‘RV 156’. Behalve dat Selaocoe’s kanon van een cello het violistische vlechtwerk van Vivaldi ietwat ondersneeuwt, is het geheel een brok energie. Zeker wanneer Menting zich in het derde deel mengt om de barokmuziek Afrikaans te kruiden.