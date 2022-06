Het fenomeen casting: ‘We komen er zelf ook nooit ongeschonden uit’

Van links naar rechts Florian Myjer, Olesia Volodkova, Ward Weemhoff, Marien Jongewaard, Vincent Rietveld. Beeld Els Zweerink

‘Ik heb verschrikkelijke audities meegemaakt. Het gevoel dat je bevriest, dat je jezelf niet kunt uiten, dat is gênant. Dat je dat derde oog niet kunt loslaten. Denkt: ik kan dit wel, maar het komt er niet uit, ik saboteer mezelf. Jullie zien mij niet. En nu denken jullie dat ik een slecht acteur ben.’

Dat zegt acteur Florian Myjer in de voorstelling Casting van toneelgroep Amsterdam (voorheen De Warme Winkel). Zijn angst voor audities en castings is echt en niet gespeeld, en in de voorstelling zorgt dat voor een ontroerend moment. Casting is een coproductie met het Holland Festival en maakt op voorhand nieuwsgierig, want als toneelgroep Amsterdam zo’n onderwerp onder de loep neemt, kun je reuring verwachten.

Immers: casting is een fenomeen dat even interessant is als diffuus. Om maar wat te noemen: waarom zie je in Nederlandse films en tv-series altijd dezelfde gezichten (Jacob Derwig, Fedja van Huêt, Ramsey Nasr)? Zijn Jim Bakkum en Jan Kooijman echt de enige acteurs die de hoofdrol in populaire romkoms kunnen spelen? En waarom altijd Frank Lammers als proleet/crimineel/zwerver? Luiheid van de castingdirectors? Spelen op safe? Anderzijds dient zich in series als Mocro Maffia en ANNE+ ook weer een nieuwe generatie aan, die voor meer diversiteit moet gaan zorgen.

Dan is er ook nog het onderwerp macht, en in het verlengde daarvan machtsmisbruik, dat bijna onlosmakelijk bij de castingwereld hoort. De affaire Job Gosschalk in 2017 – de populaire én gevreesde castingdirecteur, producent en regisseur van Kemna Casting bleek stelselmatig zijn macht, ook seksueel, te misbruiken – was een wake-upcall voor de film- en toneelwereld. Gosschalk verdween, Kemna Casting heet nu Post Castelijn Casting en is nog steeds groot en machtig, maar die macht wordt gedeeld met bureaus als Oi Mundo en Groen Casting van Susanne Groen.

Toneelgroep Amsterdam heeft wat betreft het doorgronden van de theater- en entertainmentwereld een naam op te houden. Het eigenzinnige, ongrijpbare gezelschap maakte in het verleden al een aantal producties waarin op intrigerende wijze cultuurkritiek werd geleverd. Opzienbarend was De Warme Winkel speelt De Warme Winkel waarin de performers zich doodgemoedereerd een beroemd dansstuk van Pina Bausch toe-eigenden. In Achterkant namen ze het grote repertoiretoneel van destijds Toneelgroep Amsterdam (nu ITA) van Ivo van Hove op de hak. En afgelopen seizoen was het magistrale en ontregelende Een oprechte ode aan de ironie te zien, waarin hoge kunst en populaire cultuur elkaar omarmden aan de rand van een zwembad.

Scène uit ‘Casting’ van toneelgroep Amsterdam. Beeld Sofie Knijff

Casting is gemaakt door de drie artistiek leiders van de groep: Florian Myjer, Ward Weemhoff en Vincent Rietveld. In theaterbroedplaats De Sloot in Amsterdam-West praten we over de totstandkoming van de voorstelling. Van het oorspronkelijke idee, zeggen ze, is weinig overgebleven. De bezoeker krijgt een goedkope flyer uitgereikt met daarop de tekst ‘MEDEDELING VAN HET GEZELSCHAP: door omstandigheden op lokaal en geopolitiek vlak is de flyer-tekst die wij eerder verspreidden niet meer van toepassing op de uiteindelijke voorstelling.’

Weemhoff: ‘Na drie weken repeteren hadden we een heleboel acts waarin Maria Goos er ironisch van langs kreeg, en alle series die we hadden gezien werden becommentarieerd. Maar het werd een beetje flauwe satire, te toneelmatig ook. We moesten een andere vorm zien te vinden, meer spanning creëren ook.’

Myjer: ‘Wij speelden alle drie een castingdirecteur achter een bureau met telefoon en ik zocht intussen naar acteurs op de website van acteursvereniging ACT. Maar toen we na die drie weken een eerste doorloop aan onze eindregisseur Marien Jongewaard lieten zien, zei hij: ‘Nee, jongens, dit is het niet en dit wordt het ook niet. Het is te veel satire, met te veel sketches, dit kan echt geen kunst worden.’

Jongewaard: ‘Het oorspronkelijke idee vond ik te kinderachtig, kansarm ook. We hebben het begrip casting nu in breder perspectief geplaatst door de realiteit in huis te halen. Er zijn nu scènes waarin de acteurs hun stinkende best doen ook zelf te auditeren. Toen de Oekraïense actrice erbij kwam, ging het ook over hoe je als vluchteling moet auditeren. Ben je wel geschikt om in dit land te worden opgenomen? Kan Oekraïne wel lid worden van de EU? Dat soort vragen.’

Die Oekraïense actrice is Olesia Volodkova, die ruim twee maanden geleden vanuit haar land naar Nederland vluchtte en min of meer toevallig bij toneelgroep Amsterdam is terechtgekomen. Zij speelt nu in de voorstelling mee.

Olesia Volodkova Beeld Els Zweerink

Weemhoff: ‘Met onze Oekraïense collega is er feitelijk een machtsverhouding. Ze is weliswaar actrice, maar ook een vluchteling die van ons een baantje heeft gekregen. Is dat wel koosjer, terwijl twee maanden geleden haar stad is gebombardeerd? Als hyena’s zijn we daar opgedoken en een paar weken later vroegen we ons af of het misplaatst is dat wij dit het Holland Festival in fietsen. Maar zelf komen we er ook nooit ongeschonden uit, dat weet je ook.’

Rietveld: ‘We hebben de afgelopen periode nogal het een en ander meegemaakt, dat heeft nu een plek in de voorstelling gevonden. De dingen die nu voor ons top of mind zijn, zeg maar. Die Oekraïne-toestand is nu dus top of mind. En voor ons ook onze naamsverandering van De Warme Winkel naar toneelgroep Amsterdam. Dat zijn twee onderwerpen die wij door de bril van het thema ‘casting’ willen bekijken.’

Ter toelichting: De Warme Winkel besloot onlangs haar naam te veranderen in toneelgroep Amsterdam (met een kleine t). Het was een soort hommage aan de ‘oude’ Toneelgroep Amsterdam, tegenwoordig Internationaal Theater Amsterdam (ITA). ITA, het gezelschap onder leiding van Ivo van Hove, vond dit niet chic, er volgden gesprekken die tot niets leidden, waarna ITA met een rechtszaak dreigde en toneelgroep Amsterdam een petitie startte om de naam te kunnen blijven dragen. Maandag maakte toneelgroep Amsterdam bekend de strijd te staken. ‘ITA blijft bij haar standpunt dat ons gebruik van de naam te verwarrend voor het publiek zou zijn’, aldus een verklaring. Vrijdag wordt bekend onder welke naam de groep verder gaat. Het lijkt een uit de hand gelopen grap, maar de mannen lijken oprecht aangedaan.

Weemhoff: ‘Wij zijn verrast door de grote weerstand. Wij vonden echt dat die nieuwe naam meer recht doet aan wie wij zijn en wat wij doen. Wij zijn groot geworden met oeuvrestukken, net als de oude Toneelgroep Amsterdam. Dan zou het mooi zijn geweest als we onder die aan de historie verbonden naam hadden kunnen werken. Maar we vinden ook dat aspect van toe-eigenen interessant. Zoals we ons ook het werk van Pina Bausch hebben toegeëigend in De Warme Winkel speelt De Warme Winkel hebben we ons nu een passende naam proberen toe te eigenen.’

Rietveld: ‘Net zo goed als je voor de rol van Romeo of Oom Wanja kunt casten, zou je dus ook voor de naam toneelgroep Amsterdam kunnen casten. Dat zit ook in de voorstelling.’

Florian Myjer, Vincent Rietveld, Ward Weemhoff Beeld Els Zweerink

Weemhoff: ‘Het gaat dus wel degelijk over casting, maar niet concreet over bijvoorbeeld waarom de Nederlandse film en tv-wereld zo schril afsteekt tegen de Deense. We zijn meer naar de wortels van het woord casting gegaan en proberen dat filosofischer te benaderen door elkaar te bevragen. Over of je de rol die je speelt, in het theater maar ook in het gewone leven, goed invult, of je voldoet aan het beeld dat de ander van je heeft. Je kunt een film casten, maar ben je ook niet aan het casten als je aan het daten bent, of in een relatie? Een slechte casting is als je cast naar wat jij voor ogen hebt: een blondine met blauwe ogen, ja dat is de vrouw, of de actrice, die ik nodig heb. Een goede casting laat ruimte aan wat de actrice of de mens zelf invult.’

Tijdens de allereerste try-out bleek dat van het oorspronkelijke plan voor Casting inderdaad weinig is overgebleven. De suggestie dat het misschien te tricky werd om collega’s af te zeiken, wordt krachtig van de hand gewezen.

Weemhoff: ‘Wij vinden het leuk om hard en kritisch te zijn, als het maar niet oppervlakkig wordt. Wij zijn dol op ironie, maar nooit als eindpunt. Ironie is voor ons altijd een middel geweest om de lucht te klaren, om het publiek op een lijn te krijgen met relativering, om vervolgens de diepte in te kunnen duiken en een waarheid aan te boren. Maar ons eerste plan met Casting zou te veel een in zichzelf gekeerde satire zijn, en qua vorm niet uitdagend genoeg.’

Rietveld: ‘Ilse Warringa gaat een satirische tv-serie maken over de castingwereld. Op zijn best had onze voorstelling zoiets kunnen worden, maar dat is onze eer te na. Dat doet Ilse Warringa vast fantastisch, en dus moeten wij dat ook helemaal niet willen.’’

Weemhoff: ‘Nee, er is geen sprake van frustratie. Volgens mij is het juist het omgekeerde: wij bedanken vaak voor dat soort series, omdat die series niet interessant genoeg zijn. Dus prima dat Fedja van Huêt al die rollen doet. Ik ben me bewust van hoe pedant dat over komt, maar beter dat dan een rancuneuze zeikerd zonder tv-carrière. Gelukkig hebben we een eigen groep waarmee we onze verhalen kunnen vertellen.’

Myjer heeft intussen zijn eerste filmrol te pakken: hij is gecast voor Sweet dreams, de tweede film van de Bosnisch-Nederlandse Ena Sendijarevic, die succesvol debuteerde met Take me somewhere nice. Voordat hij de rol kreeg heeft hij vier zenuwslopende auditierondes moeten doorstaan. ‘Voor veel theateracteurs is film de heilige graal. Voor mij niet. Ik hou van theater’, zegt hij in Casting.

Casting door toneelgroep Amsterdam is te zien van 22 juni tot en met 15 juli in Broedplaats De Sloot, Amsterdam

toneelgroep Amsterdam (voorheen De Warme Winkel) speelt ‘Casting’. Beeld Sofie Knijff