Hét feest van het jaar is het Met Ball en net als vorige edities was er maar één koningin: Kim Kardashian

Kim Kardashian in de jurk die ook door Marilyn Monroe werd gedragen. Beeld Getty

Het Boekenbal is er een kleuterpartijtje naast, het Filmgala een klassenfuif. Als er één feest is waar alle superlatieven tekortschieten, dan is het wel het Met Ball, het jaarlijkse benefietgala van en voor het kostuuminstituut van het New Yorkse Metropolitan Museum of Art. Het eerste bal dateert uit 1948, toen kaartjes nog 50 dollar per stuk kostten. Tegenwoordig wordt het celebrityspektakel geregisseerd door Vogue-hoofdredacteur Anna Wintour.

Na het wegens covid afgelasten van de happening in 2020 en verplaatsen naar september in 2021 werd het feest weer op de traditionele eerste maandag van mei gevierd. Thema van de avond was Gilded Glamour – een verwijzing naar The Gilded Age, de Amerikaanse hoogtij-jaren rond 1900. Wat er binnen gebeurt weten alleen bofkonten die een kaart hebben bemachtigd. Voor het gepeupel resten de duizenden foto’s die worden gemaakt langs de roze loper, waar de wereldsterren in een lange rij wachten tot ze de de trappen van The Met op mogen.

Lenny Kravitz in zwart kant. Beeld Getty

Zangeres Lizzo was er, in een creatie van Thom Browne, spelend op een dwarsfluit. Gwen Stefani kwam in een fluogele Vera Wang-robe, Cara Delevigne in gouden bodypaint en met tepelstickers, Cardi B in een kettingenkolder van Versace, Elon Musk met z’n moeder, Billie Eilish in een korsetjurk van Gucci, Lenny Kravitz in doorschijnend zwart kant – een lust voor het liefhebbersoog, kortom.

Koningin van het bal was wederom Kim Kardashian, die platinageblondeerd verscheen in de glitterjurk die Marilyn Monroe in 1962 droeg toen ze Happy Birthday, Mr. President zong voor John F. Kennedy. De jurk, ontworpen door Bob Mackie en uitgevoerd door Jean Louis, werd in 2016 geveild voor 4,5 miljoen euro en per privéjet vanuit de kluis van Ripley’s Believe It or Not Museum in Orlando overgebracht naar Kardashians huis in Californië.

Kleine tegenvaller: de jurk bleek veel te strak. Waarop Kardashian, zo verklapte ze aan Vogue, als een dolle ging diëten en hardlopen, en tweemaal daags een saunapak aantrok. Binnen een maand was ze 7 kilo kwijt en kon de jurk dicht. Traplopen erin ging amper, en zitten bij het diner al helemaal niet – vandaar dat Kardashian toen ze eenmaal binnen was en de nodige foto’s waren genomen, de jurk verruilde voor een replica.