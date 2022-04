Het fascinerende The Reason I Jump gidst de kijker langs gezinnen met kinderen met autisme ★★★☆☆

The Reason I Jump

Hij zou zo graag eens – al is het maar 10 seconden – zou willen ervaren hoe zijn autistische zoon de wereld beleeft, zegt een ouder in The Reason I Jump. En dat is wat de documentaire van Jerry Rothwell poogt te bewerkstelligen aan de hand van de gelijknamige bestseller van Naoki Higashida, die zijn eigen ervaringen met autisme op 13-jarige leeftijd op schrift stelde. De ietwat esoterische voice-over (mensen met autisme zijn ‘gezanten uit een andere wereld’) bestaat uit fragmenten uit het Japanse boek, vertaald door de Engelse schrijver David Mitchell (vader van een zoon met autisme). Zo gidst The Reason I Jump de kijker langs gezinnen met kinderen met autisme, in diverse uithoeken van de planeet. Fascinerend, en knap inzichtelijk gemaakt: hoe autisme gepaard gaat met een heel andere sensatie van herinnering, tijd, beeld en geluid.