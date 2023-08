Het fascinerende, beklemmende ‘Numb’ toont kinderen te midden van leugens en indoctrinatie ★★★★☆

‘Numb’.

Noem eens een vrouwensieraad, vraagt de televisiepresentator aan de kinderen in de kleuterschool. ‘Een gouden ketting,’ roepen enkele meisjes door elkaar. Helaas, verkeerd antwoord. ‘Een hidjab,’ oppert een jongetje. Geweldig, applaus voor hem!

Televisieopnamen, dansjes, liedjes en zelfs zorgvuldig ingestudeerde toneelstukken: in het Iraanse drama Numb bieden ze voor de piepjonge personages de perfecte gelegenheid om iets anders te zeggen of doen dan wat er van hen wordt verwacht. Even zo vaak proberen de volwassenen hen te corrigeren. Numb, dat zich vrijwel volledig in en rondom die ene kleuterschool afspeelt, toont hoe de kleintjes alsmaar terug in het gelid worden gepropt, hoe ze worden overgeleverd aan de religieuze indoctrinatie, starre maatschappelijke normen, leugens en huichelachtigheid die uiteindelijk hun hele leven zullen beheersen. De verdoofde toestand waarin ze dat bestaan zullen moeten ondergaan, lijkt cineast Amir Toodehroosta te willen tonen, wordt al akelig vroeg opgewekt.

Numb schaart zich in een rijke Iraanse traditie van films die hun maatschappijkritiek (enigszins) camoufleren met de onschuld van het kinderperspectief. Toodehroosta draaide zijn tweede, zonder staatssteun geproduceerde speelfilm op kleuterhoogte, waarbij de volwassenen vaak grotendeels buiten beeld vallen, enkel ruggelings te zien zijn of zelfs helemaal onzichtbaar blijven. Numb kiest vooral het standpunt van het jongetje Roham (prachtige rol van nieuwkomer Ayhan Shaygan, zes jaar oud tijdens de opnamen): zo helder als zijn liefde is voor klasgenootje Rana (Kiana Mehdi Abadi), zo lastig kan hij vatten wat er allemaal om hem heen gebeurt. Hoe moet het verder nu hij een zusje krijgt? Waarom heeft Rana blauwe plekken en wonden op haar lichaam?

Het schoolgebouw verschijnt in Numb (oorspronkelijke titel: Asab keshi) als een onoverzichtelijke oord vol nissen en donkere hoeken waar volwassenen én kinderen dingen doen die het daglicht niet verdragen. Verwaarlozing, mishandeling en misbruik, het sijpelt allemaal naar binnen. En toch is de school óók een vrolijk beschilderde plek waar jongens en meisjes nog betrekkelijk vrij met elkaar kunnen omgaan en ze spelenderwijs hun rolpatronen kunnen onderzoeken. Met dank ook aan die ene, lieve lerares (Shabnam Dadkhah) die doet wat ze kan om haar kinderen gewoon kind te laten zijn.

In het Iraanse onderwijs volgen jongens en meisjes vanaf de basisschool apart les, staat aan het begin van de film geschreven: sommigen willen dat systeem ook in de kleuterschool doorvoeren. Het is een tekst die zijn schaduw werpt over elke scène van dit fascinerende, beklemmende drama, totdat alle lucht eruit is geknepen.