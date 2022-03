Het even gespannen als introverte ‘Moon, 66 Questions’ maakt intrigerende stijlkeuzen ★★★★☆

Moon, 66 Questions

Ze spreekt hem aan bij zijn voornaam en praat over hem alsof hij een vreemde is. Het zegt veel over de enorme afstand die is gegroeid tussen dertiger Artemis en haar vader Paris, de in zichzelf ingekapselde hoofdpersonages van het Griekse drama Moon, 66 Questions.

Uitgerekend Artemis (Sofia Kokkali) moet bij de uiterst zwijgzame Paris intrekken en voor hem gaan zorgen, nu hij door een agressieve auto-immuunziekte is geveld. Een keuze lijkt ze niet te hebben, als enig kind: de hele familie wijst haar aan als mantelzorger. Onder hun toeziend oog oefent ze met een fysiotherapeut hoe ze Paris (Lazaros Georgakopoulos) optilt en overeind houdt. Als dochter, zegt de therapeut, heeft Artemis een streepje op hem voor. Zij kan Paris omhelzen, aangezien ze zo dicht bij hem staat.

Het is een indrukwekkende scène vol benauwende intimiteit, omdat debuterend schrijver en regisseur Jacqueline Lentzou hem ook filmt als een omhelzing. De camera blijft dicht bij de voortreffelijke hoofdrolspelers, ter hoogte van hun schouders en steeds sterker gericht op Kokkali’s gezicht. Het afgrijzen om de praktische maar zeer ongemakkelijke aanraking, het indalende besef van de situatie: het lijkt allemaal voorbij te schieten in Artemis.

Het even gespannen als introverte Moon, 66 Questions is te zien op Mubi, de streamingdienst die zich richt op avontuurlijke cinema. Het is een echte Mubi-film, met zijn intrigerende stijlkeuzen en elliptische plot. De intense thuiszorgscènes worden afgewisseld met verbleekte homevideo-opnamen uit de jaren negentig, waarschijnlijk afkomstig van de VHS-banden die Artemis in Paris’ garage vond maar die ze zonder videorecorder niet kan afspelen. ‘De banden lijken een beetje op Paris’, mijmert Artemis. ‘Hij staat vlak voor me, maar ik kan hem niet zien.’

Dat geldt ook voor Artemis zelf: ze is in elke scène te zien of horen, maar ontglipt je toch enigszins. Kokkali vertolkt haar als een jonge vrouw die ook bij haar instagrammende vriendinnen geregeld aansluiting mist en die veel gesprekken vooral in haar eentje voert, met imaginaire gesprekspartners die zich net buiten beeld bevinden. Haar meest onbezorgde moment lijkt Artemis te hebben wanneer ze Paris’ auto schoonspuit en wild begint te dansen op de radiomuziek. Maar zelfs dan blijft haar gezicht pijnlijk ernstig, alsof haar onbezonnenheid net zo geforceerd is als de zorg voor haar vader.

Des te aangrijpender is het wanneer de twee daadwerkelijk momenten van toenadering en verzoening beleven. Misschien vinden ze in Moon, 66 Questions zelfs ruimte voor een omhelzing die een echte omhelzing is.