Het ergste moet nog komen is een bundel oneliners, uitgesmeerd over ruim 100 pagina’s

Voor wie graag eens een boek zou kopen maar niet met een loden leeslast wil worden opgezadeld, is er nu Het ergste moet nog komen. De auteur is Pieter Bouwman, wellicht bekend van Mannen van de Radio, Radio Bergeijk of Rundfunk. Deftig gezegd is het een bundel aforismen, je zou ook van oneliners kunnen spreken, of van fragmenten voor een cabaretprogramma. Het soort opmerkingen dat je te binnen kan schieten op een vastgelopen verjaardag. Teksten in de trant van ‘‘Een koninkrijk! Een koninkrijk! Mijn paard voor een koninkrijk!’ bood hij aan de lage kant.’ Of: ‘Op het tuinfeest liet Huib een ‘opgespaarde wind’, waarbij het leek of er een pak hopjesvla in zijn linnen broek kapotgeschoten werd.’ De favoriete constructie van Bouwman is een citaat, gevolgd door een werkwoord als ‘zette’, ‘boerde’ of ‘verontschuldigde’.

Gummbah zonder beeld, zoiets is het. Martyn F. Overweel maakte weliswaar tekeningen, maar die hebben niets met de tekst te maken. Met één zin per pagina en een voorwoord van Theo Maassen werd het toch nog een boekje van 134 pagina’s.

Beeld De Republiek