Het Engelse topkoor Tenebrae levert het ideale kerstgeluid ★★★★☆

Nigel Short, dirigent van Tenebrae.

De zangers van het Britse kamerkoor Tenebrae kijken elkaar vanuit de ooghoeken aan. Wat overkomt ze nu, in Almere-Haven? Zingen ze O magnum mysterium, een lied over het mirakel van het Kerstkind, begint hun dirigent te hoesten. Nigel Short draait zich om en sluipt weg van het podium. De dertien zangers zingen monter door, elkaar loodsend met een glimlach. Het Alleluia tot slot klinkt zuiver en gelijk.

Ook zonder Short kunnen ze het dus, de jonge stemmen van Tenebrae. Ze reizen door Nederland met kerstmuziek van vroeger en nu. Die komt vooral uit Engeland, maar ook Jan Pieterszoon Sweelinck en het schuimgebak van Stille nacht doen mee. Al met al levert Tenebrae het ideale kerstgeluid: warm maar niet sentimenteel, strak maar niet kaal.

Lijfelijk genot: akkoorden trillen van volmaaktheid. Verder blinken de Britten uit in het surfen over medeklinkers: geen scherpe p, k of t zal de geluidsgolf onderbreken. Moest je een kritiekpunt formuleren, dan is het dit: hoe ouder de muziek, hoe minder Tenebrae zich onderscheidt. Een 16de-eeuws motet als Ad te levavi van Robert Whyte klinkt spannender bij gespecialiseerde koren.

Maar verder: pet af. Bijvoorbeeld voor de prachtig gewelfde zinnen die Nigel Short kneedt in A Spotless Rose van de 20ste-eeuwer Herbert Howells. Voor het niet uitmelken van de ongein in The Twelve Days of Christmas, met gemekker en gekwaak. En vooruit, ook voor Shorts gesuikerde arrangement van We Wish You a Merry Christmas. Nu maar hopen dat zijn hoest de tournee niet torpedeert.