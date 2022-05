Het emotieloos gespeelde grotestadssprookje The Saint of the Impossible weet niet te overtuigen ★★☆☆☆

Onzichtbaar voelen ze zich, de Peruaanse tweeling Paul en Tito, in deze opmerkelijk matige verfilming van Arnon Grunbergs De heilige Antonio, het Boekenweekgeschenk van 1998. Verloren in New York, een stad die te groot, te onpersoonlijk en te hard is voor de jongens die ooit met hun moeder illegaal de Amerikaanse grens overstaken. Is het hun afkomst? Hun baantje als maaltijdbezorger? Hun maagdelijkheid wellicht? De nieuwe vlam van hun moeder, waardoor zelfs zij hen minder ziet staan?

Ze piekeren zich suf, via afstandelijk-literaire voice-overs of volzindialogen. De entree van de mooie Kroatische Kristen in hun Engelse taalles zet hun leven op de kop: de vooruitblikkende openingsscène wijst op een tumultueuze afloop. Maar in dit overvolle, veelal emotieloos gespeelde grotestadssprookje overtuigt ook deze rode draad niet. Mocht u uw nieuwsgierigheid toch niet kunnen bedwingen, zit de film dan in ieder geval uit. U wordt beloond met een cameo van Grunberg, waarin de schrijver een selfie neemt met een lama.