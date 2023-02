Het einde van dry january en de Brexit stonden met koeienletters in de agenda’s van de talkshowredacties

Maandag was zo’n dag waarop actualiteitenprogramma’s en talkshows gerieflijk leunden op het vermeende dictaat van de datum. Waarop niet het nieuwsaanbod maar de redactieagenda de onderwerpkeuzen stuurde. Zonder dat het onderwerp in kwestie moeite had gedaan om juist nu een hoofdrol op te eisen.

Niet avontuurlijk, toch informatief dat op de voorlaatste dag van dry january – de maand waarin alcoholminnend Nederland wordt aangespoord het glas te mijden – Jinek lang (en rechtop) stilstond bij de geneugten van een katerloos bestaan. Geen hoofdpijn, nooit meer ‘een braakje doen’ (zoals talkshowhost Eva Jinek de fysieke reactie op de vergiftiging omschreef). Een zegen voor de kinderen, die ’s ochtends een frisse vader en moeder begroeten.

Bij drie studiogasten was de geest van droge januari dusdanig uit de fles dat zij tot wel drie jaar geheel van alcohol verschoond waren gebleven. Geen van drieën typeerde zichzelf als alcoholist, maar ook zonder ontwaken tussen wijn- en wodkaflessen waren zij bekend met de dreunende echo’s van avondjes doorzakken. Nu nooit meer de eeuwige verleiding van ‘nog eentje dan?’ en ja, ook het besef dat het leven een béétje saai is geworden, zoals econoom Martin Visser (drie jaar promillage nul) erkende.

'Jinek' praat over de gevolgen van Brexit. Beeld RTL 4

Ook de Brexit, precies drie jaar geleden, stond met vette letters in de agenda’s. Hoe vergaat het Groot-Brittannië, was de pseudo-open vraag die aan items van Nieuwsuur en Jinek ten grondslag lag. Pseudo, want wie weet intussen níét dat de splendid isolation vooral economische en morele malaise heeft gebracht? Een zwakke pond, economische stagnatie, personeelstekorten door visumplicht. De meeste Engelsen hebben spijt van de keuze voor Brexit.

NOS-correspondent Fleur Launspach was voor Nieuwsuur naar Derby getogen, waar ze de lotgevallen noteerde van een juweliersechtpaar dat zijn Europese afzetmarkt grotendeels had zien verdampen. Waarom zou een winkel in de EU juist hun sieraden bestellen als dat ook kan zonder ingewikkelde douaneprocedures en importheffingen? Wij dragen veel minder omzetbelasting af, stelde de juwelier somber vast, en omdat het bij de meeste exporterende ondernemers niet anders zal zijn, loopt de Britse schatkist miljarden mis.

Jinek toonde nog eens de touringcar waarmee Boris Johnson campagne voerde voor de Brexit. Met daarop in koeienletters de belofte dat de 350 miljoen pond die wekelijks naar de EU wegvloeide (leugen) in de gezondheidszorg zou worden geïnvesteerd (loze belofte). Andere pyrrusoverwinningen waarop Johnson prat ging: het iconische blauwe paspoort kwam terug, in plaats van het vermaledijde EU-rode (had ook gekund zonder Brexit), en: de in de EU begrensde zuigkracht van stofzuigers ging omhoog. Hurray.

Over het huishouden gesproken: het eerste item voor 30 januari 2024 kan worden genoteerd. Opruimgoeroe Marie Kondo bekende maandag van haar geloof te zijn gevallen. Vraag aan de studiogasten: hoe lang duurde uw kater toen u hoorde dat Kondo aandacht voor haar kinderen belangrijker vindt dan een opgeruimd huis?