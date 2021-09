Het eind van het begin van het einde (8+) is een moedige poging om de tijd terug te draaien★★★★☆

Het eind van het begin van het einde van Artemis, Hetpaleis en Het Zuidelijk Toneel Beeld Kurt van der Elst

Het leuke aan het theater van Jetse Batelaan is hoe hij zijn originele ideeën altijd tot de uiterste consequentie uitwerkt. In Het eind van het begin van het einde (8+) is dat het gegeven dat de hele voorstelling achteruit wordt gespeeld. Het begint met een technicus die achteruit het lege podium op loopt, een blik en veger pakt, die vult met wat stof uit de afvalbak en dat heel precies over de vloer uitveegt. Meer technici verschijnen achteruitlopend. Ze beginnen een decor op te bouwen.

Maar de hele verhaallijn is omgekeerd. We zien dus de nasleep van een fictieve voorstelling, van het applaus totdat de laatste technicus de deur dichtdoet, maar dan omgekeerd. De details maken het vermakelijk. Koffie wordt terug de glazen in gespuugd en gaat dan in het koffieapparaat. Hele bitterballen verschijnen uit monden. Uit de prullenbak schieten propjes omhoog, recht in de handen van de spelers. Of spannender: een technicus loopt rond met een verband, zit daarna huilend op de grond en stoot uiteindelijk keihard zijn hoofd.

Net als je denkt dat je het wel weet, komt via een zijdeur een makelaar (Joep van der Geest) het podium oplopen met een stel geïnteresseerde kopers. Deze parallelle verhaallijn is wel chronologisch. Dat contrast werkt op de lachspieren. Uit hun gesprek en andere teksten komt langzaam een somber verhaal naar voren. Het is 2365, theaters hebben geen functie meer en de voorstelling die wordt afgebouwd, was de laatste ooit. Batelaan doet hier een dappere poging om de tijd terug te draaien, opdat de verbeelding niet verdwijnt. Maar het verrassend angstaanjagende einde voorspelt weinig goeds.

De eind van het begin van het einde Theater ★★★★☆ Door Theater Artemis, Hetpaleis, Het Zuidelijk Toneel, regie Jetse Batelaan, met Gina Beuk, Elias De Bruyne, Goele Derick, Joep van der Geest, Julia Ghysels, Lucas van der Vegt en Willemijn Zevenhuijzen. 4/9, Festival Tweetakt: Stadsschouwburg, Utrecht. Tournee t/m 14/1.

Het eind van het begin van het einde van Artemis, Hetpaleis en Het Zuidelijk Toneel Beeld Kurt van der Elst

Het eind van het begin van het einde van Artemis, Hetpaleis en Het Zuidelijk Toneel Beeld Kurt van der Elst