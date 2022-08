Het eiland in The Island is de surrealistische animatie-equivalent van een toverbal ★★★★☆

The Island

De Robinson Crusoe in de grillige en surrealistische animatiefilm The Island is niet de Robinson Crusoe uit de klassieke roman van Daniel Defoe. De oude man die hier op een zonovergoten eiland vertoeft heet weliswaar Robinson, en hij trekt een groot deel van het verhaal op met ene Friday, maar daarmee houdt elke vergelijking eigenlijk wel op.

In deze nieuwe film van de radicale Roemeense animatieregisseur Anca Damian (60), die hem zelf beschrijft als ‘an upside down Robinson Crusoe story’, is wederom helemaal niets klassiek. Robinson is hier een (voormalig) arts die zijn dagen slijt op een eiland en mijmert over eenzaamheid, terwijl de werkelijkheid deels vervormd via het scherm van zijn iPad tot hem komt. Een aangespoeld reddingsvest van een gekapseisde boot vol migranten lijkt zodoende wel te ademen – en dat is nog wel het minst eigenaardige wat zich in deze parabel voltrekt.

Als Robinson de enige overlevende van de scheepsramp treft – en hem Friday doopt – ontwikkelt zich een hoogst ongemakkelijke dynamiek tussen de twee, alleen al omdat Friday Robinson letterlijk aan het eind van elke uitgesproken zin zijn redder noemt, zijn savior. Het eiland ontpopt zich ondertussen als de animatie-equivalent van een toverbal: zó veranderlijk dat het nauwelijks mogelijk is om stil te staan bij de betekenis van de beelden die Damian je voorschotelt. Ze baseerde The Island op een pianoconcert van Ada Milea en Alexander Balanescu (een Roemeens duo dat ook in Nederland optrad, dat zich weer liet inspireren door een theaterstuk van dichter Gellu Naum), wat de associatieve, ritmische en muzikale inslag van de film verklaart.

Net als haar eerdere werk dat in Nederland de bioscopen haalde, over de beslommeringen van een Roemeense gevangene in hongerstaking (Crulic – The Path to Beyond uit 2011) en de levensfilosofieën van een stervend hondje (Marona uit 2019), is The Island een film die zichzelf als het ware voortdurend afleidt. Dan vertelt een piraat hoe hij aan zijn houten been kwam en is dat been een paar krankzinnige tellen later uitgegroeid tot boom vol zingende vogels. Robinson hoeft maar met zijn vinger in de lucht te schieten of het regent door de mens gefabriceerde prullaria. Een zeemeermin met een staart gemaakt van gekleurde plastic emmers fungeert als veredelde wegwijzer. De lokale fauna is magisch: denk aan een meeuw die tegelijk ook een rog is.

Bespiegelingen op de vastgelopen levens van vluchtelingen, de westerse white savior, hebzuchtige multinationals, doorgeslagen consumptiegedrag, verdwijnende biodiversiteit, hedonisme, ecologische rampen en militarisme zijn talrijk, al weigert Damian ze te serveren in hapklare brokken.

The Island is een animatiekunstwerk van een maker die het aandurft – en die het ook wordt toegestaan – om zich op grandioze wijze te verliezen in haar werk.