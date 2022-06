‘Het eiland Fårö is niet los te zien van Ingmar Bergman. Maar ik merkte dat ik er mijn eigen ruimte kon vinden’

De Frans regisseur Mia Hansen-Løve, vorig jaar op het filmfestival in Cannes. Beeld WireImage

‘Bergman-safari’, staat op de zijkant van de bus die de toeristen over Fårö voert. Met z’n allen langs de originele woning van Ingmar Bergman, diens graf en locaties uit films die de Zweed draaide op het eilandje in de Oostzee, zoals Persona of Het uur van de wolf. Je kunt het verwerpelijk noemen: hoe niets ontglipt aan de klauwen van het toerisme. Na een leven te hebben gewijd aan het verbeelden van de psychische hel van het aardse bestaan, leeft de cineast voort als een vrolijk, keurig georganiseerd uitje.

Maar je kunt ook oog hebben voor de ontwapenende mix van schoonheid en lulligheid van zo’n bustour, zoals Mia Hansen-Løve doet in haar komische en bitter-romantische drama Bergman Island, waarin een stel – twee filmregisseurs – op het eiland verblijft. De Franse regisseur (41) nam zelf ook deel aan de bustour. ‘O ja, hoor. En ik genoot er zó van dat ik hem zelfs twee of drie keer heb gedaan. Daar schaamde ik me wel een beetje voor, zeker toen ik de onlinecommentaren over dat toeristentripje las: hoe ‘ridicuul’ het was. Nou, het ís ook ridicuul. Maar als je op Fårö bent, ga je de plekken toch zien: je wilt op een of andere manier Bergmans aanwezigheid ervaren. Dat is spannend. En eigenlijk ook niets om je voor te schamen. Ik word er blij van dat mensen naar een plek reizen waar een groot regisseur ooit heeft gewerkt en geleefd, dat ze zijn graf opzoeken. Stel je voor dat niemand meer iets om Bergman geeft, dat Bergmans eiland helemaal vergeten raakt. Dát zou pas treurig zijn.’

Vicky Krieps en Tim Roth in ‘Bergman Island’ (2021).

In Bergman Island spenderen de gehuwde regisseurs Chris (Vicky Krieps) en Tony (Tim Roth) enige tijd in de ‘Bergman-residentie’ op Fårö. Hij is een gevierd filmregisseur, zij (nog) niet. Beiden werken aan hun nieuwe film. Maar waar Tony met gemak door het domein van Bergman stapt, lijkt Chris geremd en geïntimideerd. Ze vraagt zich af of haar filmidee over een al verloren liefde, die ze tijdens een hereniging (op Fårö) kortstondig herbeleeft, wel voldoende om het lijf heeft. Die film zien we óók in Bergman Island, of een deel ervan althans, met in de hoofdrol Mia Wasikowska en Anders Danielsen Lie (The Worst Person in the World). En zo lopen in Bergman Island twee films in elkaar over.

Mia Wasikowska en Anders Danielsen Lie in ‘Bergman Island’.

Eerste aantekening van Hansen-Løve, in gesprek met een klein groepje journalisten op het filmfestival in Cannes: ‘Als je het mij vraagt heb ik géén Bergmaneske film gemaakt. Bergman is wel aanwezig in mijn film, maar hij is aanwezig in zijn absentie. Geen moment probeer ik zijn stijl te imiteren, al bewonder ik hem immens. Ik probeer mijn eigen films te maken, in mijn eigen taal. Fårö is een mythische plek voor cinefielen, die niet los te zien is van Bergman. Maar vreemd genoeg merkte ik dat ik daar ook een plek voor mezelf kon vinden. Iets lichts: mijn eigen ruimte.’

Het vereist wat moed, of overmoed, om een relatiedrama los te laten op de heilige Bergman-grond. Een gegeven waarmee Hansen-Løve bewust speelt in Bergman Island. ‘Dit is de slaapkamer uit Scènes uit een huwelijk’, merkt de Zweedse gastvrouw op als het regisseurskoppel de woning van de cineast betrekt. Om dan haar vaste grapje te maken: ‘De film die ervoor zorgde dat miljoen stellen uit elkaar gingen.’ En als Chris zich afvraagt of dat huis van Bergman – voor haar – nou wel zo’n ideale schrijfplek vormt, merkt Tony iets te vlug op dat ‘niemand een Persona verwacht’.

Hansen-Løve: ‘Natuurlijk zit er een risico aan. Er zullen vast mensen zijn die mijn film niet goed vinden. En die me dan misschien uitlachen, als ze mij vergelijken met Bergman.’ Ze lacht. ‘Dat is het masochistische deel van mijn inspiratie, een sterk aanwezig deel. In het Frans hebben we de uitdrukking donner le bâton pour se faire battre, dat je zelf iemand een stok geeft om je mee te slaan. Dat doe ik altijd! Ik weet het ook van mezelf, maar ik blijf het maar doen.

‘Toen ik geld zocht voor Things to Come (waarin het leven van een door Isabelle Huppert gespeelde filosofiedocent uiteenvalt, red.), bleven mensen maar tegen me zeggen: o, dit is zo intellectueel, waarom verander je de baan van Isabelles personage niet? Waarom moet het zo elitair? En toen ik Eden maakte (over de teloorgang van een Franse dj, losjes gebaseerd op het leven van Hansen-Løves broer Sven, red.), hoorde ik: o, dit zal het publiek niet interesseren, want het verhaal is te specifiek. Maar dat sterkt me ook. Dan komt het aan op mijn wens en oprechtheid om een film wél zo te maken.’

Vicky Krieps en Tim Roth in ‘Bergman Island’.

Ook de twee hoofdrolspelers van de film (niet van de film ín de film) maken in Cannes wat tijd vrij voor de pers. ‘Dat wist ik helemaal niet’, reageert Tim Roth (61) gespeeld verbaasd, als het ‘enorme’ leeftijdsverschil tussen hem en actrice Vicky Krieps (38) ter sprake komt. Tegen de Luxemburgse actrice, die naast hem zit. ‘Ik dacht dat je... 48 was.’

Krieps, met soevereine blik: ‘Dat bén ik ook – van binnen.’

‘Nee, van binnen ben jij 12.’

‘O nee, ik ben steenoud. Véél ouder dan jij. Zover zul jij nooit komen.’

Krieps brak in 2017 door met haar hoofdrol als de muze van couturier Daniel Day-Lewis in Phantom Thread (Paul Thomas Anderson). De Engelsman Roth gaat al drie decennia mee in Hollywood, onder meer in het oeuvre van Quentin Tarantino (Reservoir Dogs, Pulp Fiction). Vandaag acteren ze zichzelf een beetje, voor de pers. Alsof ze nog steeds met één been in hun personage uit Bergman Island staan.

Roth: ‘We moesten op de set ook heel snel een koppel worden.’

Krieps: ‘En we komen van verschillende soorten films. Hij heeft ook zoveel meer gedaan dan ik. Er was een cultureel verschil – en misschien ook wel qua leeftijd. Ik denk dat het voor Mia ook niet makkelijk was. Haar films zijn heel doordacht en geconstrueerd. Ze is net een architect. En dan kwamen wij aanzetten, als twee speelse kinderen.’

Roth: ‘Dat was ze niet gewend, denk ik.’

Krieps: ‘Als acteur wil je intuïtief werken, vrij zijn. Mia is iemand die zegt: kom binnen bij dit deel van de zin, ga zitten bij dat deel, en draai je hoofd bij dit woord. En je hoeft niet verder te praten, want hier snij ik weg. We moesten haar vertrouwen. Pas toen ik het resultaat zag, wist ik welke film ik had gemaakt. En het geweldige is dat Mia dus echt precies wist waar ze ging snijden.’

Vicky Krieps en Tim Roth in ‘Bergman Island’ (2021).

Bergman Island is niet per se autobiografisch, maar weerspiegelt wel het een en ander uit Hansen-Løves eigen leven. Zo had ze jarenlang een relatie met een oudere en destijds bekendere cineast (Olivier Assayas), net als Chris in de film. ‘Ik heb nooit van die films gemaakt waarvan mensen dan zeiden: o, dít is een film met ballen. Alsof een film van een vrouw pas cool was als die film ‘ballen’ had. Ik voelde me bijna gehandicapt. Dat idee heeft vrij lang bestaan: dat een vrouwelijke regisseur allereerst stoer moest zijn, masculiene kwaliteiten moest hebben. Ik heb geaccepteerd dat ik gewoon een ander soort films maak. Kwetsbare films. Ik denk dat Bergman Island daar ook over gaat.’

Dat haar Bergman Island ook een film ín de film nodig had, bedacht ze gaandeweg het schrijven van het script. ‘De constructie van de film weerspiegelt mijn idee van het schrijfproces. Hoe fictie en werkelijkheid zich kunnen mengen als je schrijft, tot het punt waarop je het je duizelt, omdat je niet meer weet waar je bent en wie je bent. Ik kan echt genieten van die verwarring. Tegelijkertijd vormen de twee films ook twee perspectieven op het eiland. Het is hetzelfde eiland, maar toch anders.’

Ook de persoon Bergman komt ter sprake in Bergman Island; de ongeïnteresseerde vader van negen kinderen bij vijf verschillende vrouwen. ‘Ik schreef het script vóór MeToo’, zegt Hansen-Løve, ‘zonder een politieke boodschap in gedachten. Maar het je toe-eigenen van deze heilige masculiene figuur, dat vond ik wel... grappig. Ik bewonder Bergman zeer. Maar het is niet zo dat hij míjn regisseur is, hij is ieders regisseur. Het voelde ook wat impertinent voor mij: een Franse regisseur die niets te maken heeft met Bergman (Hansen-Løve dankt haar achternaam aan een Deense opa, red.), maar wel de pretentie heeft om een film te maken over háár relatie met Bergman. Maar waarom ook niet? Iedereen heeft het recht op een relatie met Bergmans werk. Ik heb me dat recht toegeëigend!’