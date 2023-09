‘Het eerste wat ik zou doen als ik onzichtbaar was, is snoepjes stelen uit de pot bij ons thuis’

Abigail van Riet: ‘Paarden zijn mijn lievelingsdieren, omdat ze heel gevoelig zijn.’ Beeld Coco Olakunle

Met wie woon je?

‘Ik woon in Tilburg met mijn mama Shirley (36), mijn papa Germain (44), mijn broer Benjamin (9) en mijn twee vogeltjes Haka en Blue. Ze zijn helemaal blauw, maar hebben een witte snavel en witte pootjes. Haka pikt mij wel eens, maar Blue is lief.’

Wat is je lievelingsdier?

‘Een paard. Laatst heb ik voor het eerst op een paard gezeten. Weet je hoe het paard heette? Suzanne. Ze was zwart-wit gevlekt, net als een koe. Paarden zijn mijn lievelingsdieren omdat ze heel gevoelig zijn. Dat weet ik omdat ik een boek heb waar alle gevoelens van paarden in staan. Als ze de oortjes in hun nek hebben, dan zijn ze boos of verdrietig. Als de oortjes vooruit staan, dan zijn ze blij.’

Wat is je belangrijkste bezit?

‘Mijn knuffels. Ik bewaar ze onder mijn nieuwe stapelbed, in een grote mand. Sommige knuffels heb ik al sinds ik geboren ben. Bijvoorbeeld mijn konijn, die mijn broer Benjamin voor me heeft uitgekozen. De vulling is uit mijn konijn verdwenen, dus hij heeft hele dikke benen en een heel klein lijfje.’

Welke dag zou je nog eens willen meemaken?

‘Mijn verjaardag. We gingen naar het klimbos. Omdat ik 6 werd, was ik eindelijk oud genoeg om te tokkelen. Je zit wel vast hoor, dus ik vond het niet spannend. Voor papa was het iets spannender, want hij zat vast in het net. Twee keer. Mensen van het klimbos moesten hem komen redden. Ik vond het best zielig. Gelukkig stond hij weer snel beneden.’

Wat vind je heel vervelend?

‘Uitlachen. Ik ben zelf nog nooit uitgelachen, maar ben soms bang om uitgelachen te worden als ik bijvoorbeeld geschminkt of verkleed ben. Ik was laatst bij de kapper en wilde graag een pony knippen. Ik heb dat maar niet gedaan omdat ik het niet durfde. Maar ooit ga ik het doen.’

Abigail van Riet: ‘Ik was laatst bij de kapper en ik wilde een pony knippen. Maar ik durfde het niet.’ Beeld Coco Olakunle

Als je een superkracht mocht kiezen, wat zou dat dan zijn?

‘Ik zou graag onzichtbaar willen zijn, zodat mensen mij niet kunnen zien als ik langsloop. Het eerste wat ik zou doen als ik onzichtbaar was, is stelen. Bijvoorbeeld snoepjes uit de pot bij ons thuis. Van mama mag ik een paar gummibeertjes en zuurtjes per dag. Ik zou er wel meer willen.’

Wat vind je het leukste aan jezelf?

‘Alles.’

En wat vind je het minst leuke?

‘Dat ik niet eerder geboren ben. Ik ben de jongste en kleinste van mijn gezin, maar ik wil graag net zo groot zijn als mijn broer Benjamin. Ik kom nu maar tot zijn schouders. We kunnen goed ruziemaken, maar ook heel leuk spelen. Bijvoorbeeld met zijn auto’s.’

Waar zie je jezelf over tien jaar?

‘Over tien jaar wil ik graag pannekoekenbakker zijn bij een pannekoekenboerderij. Of misschien ben ik dan een kapster met een pony. Ik denk dat ik dan ook al lang op paardrijden zit en het heel goed kan. En misschien ben ik over tien jaar ook wel groter dan mijn broer Benjamin. Maar dan moet hij wel stoppen met groeien.’