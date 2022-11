Het eerste pure jazzalbum van de Britse drummer Tom Skinner klinkt spannend ★★★★☆

De Britse drummer Tom Skinner kennen we vooral als een van de twee slagwerkers in afro-jazzband Sons of Kemet, maar hij verbaasde eerder dit jaar ook de rockliefhebber als derde man in The Smile, het zijproject van Radioheads Thom Yorke en Jonny Greenwood.

Voor Voices Of Bishara, zijn eerste pure jazzalbum onder eigen naam, sloot hij zich eerder dit jaar een dag op in de studio met vier jazzmuzikanten met wie hij al langer een band heeft. Muzikanten als saxofonisten Shabaka Hutchings en Nubya Garcia, die net als Skinner zelf tot harde kern van de nieuw Londense jazzscene behoren. Zij lijken losgeslagen in stukken die dankzij Garcia’s dwarsfluit en Hutchings’ basklarinet niet zelden refereren aan Eric Dolphy, vooral in het zo te horen met samples aangevulde Voices (Of the Past).

Het verrassendst zijn de bijdragen van cellist Kareem Dayes en contrabassist Tom Herbert. Ze maken ieder stuk spannend, als zij met Skinner even samen improviseren komen ze tot de meest wonderlijke klanken. Dit album hangt tegen freejazz aan, maar toch is er meestal wel een melodie of harmonisch motief om je aan vast te klampen. En wat een drummer, die Skinner.

Tom Skinner Voices Of Bishara Jazz ★★★★☆ Brownswood/NEWS