Het edelhert symbool voor de onmogelijkheid van natuur in Nederland

Op de Veluwe nog altijd, met dierecoloog Hugh Jansman. De wolf was het onderwerp (zie de vorige aflevering), maar het zijn de edelherten die de aandacht trekken. Een staartje van de bronsttijd. We horen het burlen in de verte, en ontwaren met onze verrekijkers een paar hinden tegen een bosrand aan. Het zijn niet de volwassen mannetjes die loeien, verklaart Jansman. Die zijn namelijk uitgeput en verzwakt. Nu zijn het de jonge mannetjes, net geslachtsrijp, die zich doen gelden, meer als een soort oefening voor volgend jaar.

Ik vond het edelhert altijd een beklagenswaardig dier. Edelherten in Nederland zijn eerst uitgeroeid en toen weer uitgezet en opgesloten in een paar aangewezen leefgebieden, met hekken eromheen. Op de Veluwe worden ze in een deel van het jaar bejaagd, in een ander deel van het jaar worden ze opgejaagd door bronstgluurders. Juist in september, als de mannetjes burlen en met hun geweien kletteren, een uitputtingsslag in het kader van de voortplanting, wordt het publiek massaal hun leefgebieden in gelokt. Dat gebeurt ook in de Oostvaardersplassen, dat andere tamelijk grote leefgebied. Boswachters paraderen langs de praattafels op tv om dit ‘natuurspektakel’ aan te prijzen.

Vandaar dat ik die hertenbronst altijd oversla. Daar komt bij dat het gekletter met geweien me niet zo kan boeien. Van het geweienfetisjisme in jagerskringen begrijp ik al helemaal niks. Zo’n enorm gewei is ook niet per se mooi, en kan in het bos behoorlijk onhandig zijn.

Het tragische van het edelhert is dat het op de Veluwe tot een bosdier is gemaakt, terwijl het dat van nature niet echt is. Oorspronkelijk kwam het edelhert overal in Nederland voor en trok gedurende het jaar steeds naar de plek waar voedsel beschikbaar was. Als het aan de edelherten zelf lag, zouden ze in de winter van de Veluwe naar de voedselrijke uiterwaarden trekken, maar dat kan niet.

De edelherten in de Oostvaardersplassen zijn er niet beter aan toe. Door het ontbreken van natuurlijke vijanden en jacht was voedsel lange tijd de sturende factor. De herten hebben hun eigen leefgebied kaal gegeten, en staan daar zonder dekking bij elkaar. Zij het dat ze sinds een paar jaar massaal worden afgeschoten, in het kader van nieuw beleid. Lastig te volgen allemaal, maar al met al bevestigde het mijn gedachte: het edelhert staat eigenlijk symbool voor de onmogelijkheid van natuur in Nederland.

Nu dan het vreemde: hier, op deze namiddag, als de zon zakt en de nevel zich tussen de glooiingen van veld opstapelt, slaat de twijfel toe. Dat heeft deels weer met de wolf te maken. Ik zag al filmpjes van een ander deel van de Veluwe, van boswachter Frank Theunissen, waarop de interactie tussen wolf en alerte edelherten is te zien. En een filmpje waarop een wolf een verzwakt hert doodt. Dat ziet er toch wel uit als natuur. Dan Hugh Jansman, die nog altijd goede hoop heeft dat de verbinding tussen de Veluwe en de nabijgelegen uiterwaarden tot stand komt. Dat zou de edelherten de kans geven om heen en weer te trekken. Zelfs fantaseert Jansman nog altijd over een verbinding met de Oostvaardersplassen. Met de wolf erbij zou je de jacht dan wellicht zowat kunnen uitbannen.

Ik zie allerlei beren op de weg. Maar intussen turen we wel naar een gewei dat net boven de nevel uitkomt, en naar acht hinden die in onze richting kijken. En, zo merk ik, voor het eerst zie ik de edelherten niet als zielige parkdieren, maar als echt wilde dieren. Het maakt ze opeens een stuk mooier.