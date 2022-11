Het duo Dream Unending maakt dromerige, rustige en zelfs optimistische death- en doommetal ★★★★☆

Wie had in de jaren tachtig, bij de opkomst van de deathmetal, kunnen denken dat we in 2022 nog altijd met het morbide genre in de weer zouden zijn, en platen mogen verwelkomen die de grenzen maar weer eens verleggen?

Ook niet-liefhebbers, en dat zullen er best wat zijn, zouden er goed aan doen Song of Salvation van het Amerikaanse duo Dream Unending een kans te geven. Derrick Vella en Justin DeTore, beiden actief in andere bands, vieren in hun zijproject nog altijd de grommende, uit de onderbuik gestoten vocalen, maar zij koppelen die grimmigheid aan sfeervolle, kalme gitaren en weidse riffjes die eerder doen denken aan Pink Floyd dan aan voorgangers als Autopsy of Obituary. De twee willen met hun rustige, muzikale en zelfs optimistische metal ook de aloude gothic in het zonnetje zetten, de muziek die de metal een sombere maar toch ook romantische rockkracht gaf in de jaren negentig, met bands als Anathema, Paradise Lost en natuurlijk de Nederlandse trots The Gathering.

De combinatie van de brulstem met melancholieke toetsen, hier en daar zelfs een trompetje, en de tegen elkaar in tokkelende gitaren werkt prachtig, in uitgevouwen nummers als het titellied, dat zich geduldig mag ontwikkelen. De galmende echo’s onder de diepe en gorgelende vocalen van drummer DeTore schieten ook het prachtige slotnummer Ecstatic Reign de wijd open ruimte in. De unisono gespeelde gitaarriff geeft het nummer bij aanvang de sombere metalgroove, maar een kwartier later laten synthesizers en een in de verte jubelende gitaarsolo je uitstappen in een andere, droomachtige wereld. Alsof alles toch nog goedkomt. En ook die boodschap is natuurlijk vrij uniek voor het genre.

Dream Unending Song of Salvation Heavy ★★★★☆ Buck Spin