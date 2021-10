Het Dudok Quartet brengt op zijn nieuwe album Brahms met een bite ★★★☆☆

Het Nederlandse Dudok Quartet kijkt graag over de muur. De vier hebben het ijzeren repertoire voor strijkkwartet opgesierd met exotische arrangementen, denk aan de bittere akkoorden van de 16de-eeuwer Carlo Gesualdo of de jazz van John Coltrane. Op hun nieuwe album staat gewoon Brahms, al is het Brahms met een bite.

De verrassing in de drie strijkkwartetten en het Strijkkwintet schuilt deels in de snaren. Die zijn, op z’n 19de-eeuws, getrokken uit darm en niet omwonden met metaal. Verder heeft het kwartet zich verdiept in de expressiemiddelen van Brahms’ dagen, zoals vrijer tempo, minder vibrato en glijden van toon naar toon.

Het is alsof Brahms ontdooit. Opeens is hij een componist van milde mengklanken. Zelfs op z'n felst – slot Derde strijkkwartet – blijft de muziek transparant. Keerzijde: in darm zit een groter zingend vermogen dan het Dudok Quartet laat horen. In het Strijkkwintet schuift de altist Lili Maijala naadloos aan.

Dudok Quartet Brahms Klassiek ★★★☆☆ Rubicon