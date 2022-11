Het Dudok Quartet benadrukt de contrasten in Bacewicz en Sjostakovitsj met geraffineerde expressiviteit ★★★★☆

De Poolse componist Grazyna Bacewicz schreef haar Vierde strijkkwartet in 1951, Dmitri Sjostakovitsj zijn Vijfde in 1952. Beide werken slingeren de luisteraar voortdurend van stemming naar stemming. Hoop die ontluikt in een zangerige cello slaat zo om in felle vioolstreken. Een montere melodie die van speler naar speler springt, neemt plotseling manische vormen aan. Het Dudok Quartet benadrukt deze contrasten met geraffineerde expressiviteit. Alleen al de waaier aan vibratoschakeringen, van vlezig tot verschoten.

Ondertussen verliest het viertal de onderstroom van onbehagen nooit uit het oog. Want de tegendraadse dissonanten, gehamerde ritmen en drammerige figuurtjes liegen er niet om. Deze twee meesterstukken zijn doordrenkt van existentiële angst. Ertussen klinken zeven korte preludes voor piano uit het opus 34 van Sjostakovitsj, bewerkt voor strijkkwartet door twee Dudok-leden. Brille spat ervan af, of het nu gaat om tollend virtuoos vuurwerk, een aarzelende wals of diepdonkere somberheid. Van zulk bevlogen, doordringend samenspel krijgen we nooit genoeg.

Dudok Quartet Reflections Klassiek ★★★★☆ Rubicon