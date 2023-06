Het Dordrechts Museum wijdt een voortreffelijk overzicht aan het werk van Jan Veth: oogstrelend vormgegeven, deskundig toegelicht ★★★★☆

Jan Veth, ‘Portret van Christine Boxman-Winkler’ (1906). Beeld Dordrechts Museum; schenking 1983.

In de winter van 1888, hij was toen 22, wist Jan Veth het opeens. ‘Ik wil na veel gescharrel’, schreef hij zijn verloofde Anna Dirks, ‘eens niets anders dan portretten schilderen. Ineens voel ik daar alle opgewektheid toe. Links en rechts zal ik beginnen.’

Een gelukkig besluit. Het was het genre van het portret waarvoor Veth een natuurlijke aanleg bleek te hebben, en waarin hij zou gaan uitblinken.

Het Dordrechts Museum wijdt nu een voortreffelijk overzicht aan Veths werk. Oogstrelend vormgegeven, deskundig toegelicht: het is echt goed gedaan. De selectie is ook goed. Zij biedt een zeer ruime greep uit Veths schilderijen, tekeningen en lithografieën, waaronder veel werken uit particuliere collecties, sommigen sinds Veths leven niet meer publiekelijk getoond. Dit eigen werk wordt afgewisseld met kunst van Veths tijdgenoten, onder wie Breitner en vader en zoon Israëls, en met vignetten over ’s mans nevenactiviteiten: zijn kunstkritieken en kunsthistorisch onderzoek, zijn inspanningen in de wereld van de monumentenzorg en het museumwezen. Alles bij elkaar biedt de expositie het meest complete beeld van Veth tot nu toe. Als dit geen hernieuwde interesse in hem weet aan te wakkeren, zal niets dat doen.

Jan Veth, ‘Zelfportret’ (1887), Beeld Dordrechts Museum; schenking van de erven van J. Veth.

Veths portretwerk wekt een voorbije wereld tot leven. Veel mensen uit de wereld van kunst en wetenschap, af en toe een tuinman of een ober. Ze staan erop zoals je verwacht van modellen op oude portretten: voornaam, serieus. Niemand lacht. Iedereen draagt de kleuren van het seizoen, al is dat seizoen altijd hetzelfde: de herfst. De algehele sfeer is er een van zwijgzame bedruktheid, als tijdens een wake. Wie vrolijkheid zoekt, zoekt beter verder.

Wie trek heeft in indringende portretten van indringend kijkende mensen kan zijn hart echter ophalen. Geen andere 19de-eeuwse Nederlandse schilder – geen enkele Nederlandse schilder in welke eeuw dan ook misschien – beheerste deze kunstvorm beter dan Veth. Het portret dat hij op 21-jarige leeftijd maakte van zijn zussen is een meesterwerk in zijn soort: aanschouwelijk, onverbloemd, onvergetelijk. Je weet niks van het drietal en toch krijg je het gevoel dat alles wat er over hen te weten valt in dit ene beeld bestendigd werd.

Al net zo goed zijn de portretten waarop Veth zijn model aan de arbeid vereeuwigde, zoals die van de theoloog Allard Pierson of de astronoom Jacobus Cornelius Kapteyn. Vooral dat laatste portret is raak in zijn weergave van de dapper doorwerkende wetenschapper op leeftijd. Die keurig over de roze schedel gekamde haartjes! Die contentieus op het papier gehouden geleerden-vinger! Veth had iets met mannen die opgingen in hun studie. Zelf was hij natuurlijk ook zo’n man.

Jan Veth, ‘Portret van Cornelia, Clara en Johanna Veth’ (1885). Beeld Rijksmuseum, Amsterdam; legaat van D.A. Delprat.

Voor zulke portretten volgde Veth vaak hetzelfde procedé, noem het de methode-Veth. Ze bestond eruit dat Veth ging logeren bij zijn model, hem of haar observeerde in zijn natuurlijke habitat en diens maniertjes in zich opnam. Tijdens het daadwerkelijke portretteren cijferde Veth zichzelf weg. Hij verdween in zijn model, al klinkt dat een beetje smerig. Aan schilderachtige effecten of opzichtige maniërismen deed hij niet. Met kant-en-klare formules hoefde je bij hem niet aan te komen. Veths portretten ogen daardoor transparant, als kwam er helemaal geen kunstenaar aan te pas. Ze lijken meer ontstaan dan gemaakt, als waren het foto’s van verf.

Jan Veth, ‘Portret van Louw, de tuinman’ (1895). Beeld Bruikleen van de Vereniging Dordrechts Museum.

Slechts af en toe is er een neiging tot stilering. Zijn vriendin Christine Boxman-Winkler gaf Veth bijvoorbeeld weer tegen een fraai Jugendstil bloemmotief, en zijn tuinman liet hij op diens portret gekleed gaan in een decoratief stippeloverhemd. De plooien in het gezicht van de kalende tuinman, Louw heette hij, zijn trouwens zo exact gekopieerd, dat je er bijkans scheel van gaat zien. Dat Veth daarin het spoor niet bijster raakte, is een prestatie op zich.

Jan Veth was een onvermoeibare man. Naast zijn loopbaan als portrettist ontplooide hij allerlei nevenactiviteiten. Hij was actief betrokken bij de monumentenzorg en het museumwezen en publiceerde verscheidene kunsthistorische boeken, waaronder over Rembrandt en Dürer. Veth was ook een bevlogen kunstcriticus, wiens artikelen werden gepubliceerd in onder meer de Amsterdammer en de Nieuwe Rotterdamsche Courant. In die stukken volgde Veth – die ook publiceerde onder pseudoniem – de ontwikkelingen op de voet. Zo recenseerde hij bijvoorbeeld de eerste Van Gogh-tentoonstelling in Nederland in 1892-93 (zonder sterren of ballen) en schreef hij lovende stukken over Breitner, de Britse prerafaëlieten en de symbolist Redon op het moment dat hun werk nog gold als hedendaags. Over Jan Toorop schreef hij eveneens lovend, waarop de beroemde symbolist hem een werk van eigen hand schonk. Was dat nu gebeurd, dan zou Veth het aan de stok hebben gekregen met de hoofdredactie wegens het schenden van de journalistieke ethische gedragscode.