Het Dordrechts museum toont wat voor prachtigs 19de-eeuwse kunstenaars zagen als ze op reis gingen ★★★★☆

Willem de Famars Testas, ‘Binnenplaats van een huis te Caïro’ (1868 - 1881) Beeld Rijksmuseum, Amsterdam

Wanderlust, een tentoonstelling in het Dordrechts Museum over 19de-eeuwse Nederlandse kunstenaars op reis, is een sterke expositie met een niet zo sterke pendant. De pendant, eigenlijk een op zichzelf staande tentoonstelling, gaat over reislust onder hedendaagse makers, en is qua toon en inzet zo anders dan de hoofdexpositie dat die eigenlijk een aparte bespreking verdient. Ik dirigeer hem even naar het kader hieronder, hup, weg. Goed, die 19de-eeuwers…

Je kunt je voorstellen waarom deze mannen (en een enkele vrouw) eropuit trokken. Het was de pre-internettijd hè, prefotografie en pre-overvloedig-geïllustreerde-catalogi: wie nieuwe dingen wilde zien, artistiek of anderszins, zag zich gedwongen kilometers te maken. Kunstenaars reisden om beroemde antiquiteiten met eigen ogen te ervaren, en ook om zich te vergapen aan indrukwekkende landschappen, vergezichten die vaak dienden als materiaal voor nog te maken schilderijen. Zij reisden eveneens om de wereld weer als nieuw te zien: oftewel: om zich alert te voelen zoals je alleen doet op vreemd terrein. Al waren er ook die reisden voor het geld of om indruk te maken op hun verloofde, zoals de naar Indonesië afgereisde schilder Antoine Payen.

Indonesië is slechts een van de bestemmingen hier. Wanderlust toont ook weergaven van zulke onderling sterk verschillende landen als Italië, Noorwegen, Suriname en de Verenigde Straten. Dat zijn een hoop plekken om te belichten in één expositiezaal, en soms moeten de conservatoren proppen. De Alpen en de Schotse Hooglanden worden hier bijeengeveegd in vijf schilderijen, en op zulke momenten voelt de expositie als zo’n Europa-in-zeven-dagen-reis, zij het een mooie.

De samenstellers, gastconservatorenJenny Reynaerts en Maaike Rikhof, hebben een vrachtlading sterke schilderijen bijeengebracht, waaronder veel bruiklenen uit het Rijksmuseum. Vanaf het eerste doek, een panoramisch gezicht op Florence bij zonsopkomst, tot de los geschilderde impressies uit de Maghreb waarmee de expositie afsluit, blijft het niveau onverminderd hoog. Daarbij zit veel werk van onbekende of semi-bekende makers, zoals de schilder Alexander Wüst (hier aanwezig met een geweldig nachtstuk) of de botanische tekenaar Gerrit Schouten (geboren en getogen in Suriname, en strikt genomen dus niet op reis, of het moet die van de wieg naar het graf zijn). Het doet je realiseren hoe onbekend de kunst van de vroege 19-de eeuw nog steeds is. Hoe slecht ze wordt getypeerd door het geijkte begrip ‘romantisch’ ook, al blijken sommige clichés waar.

De obsessie met ‘de heerlijke werkingen van het licht der ondergaande zon’, zoals de Zuid-Nederlandse schilder Pierre Louis Dubourcq het noemde, bijvoorbeeld. Afgaand op de schilderijen van Knip, Teerlink of deze Dubourcq krijg je de indruk dat er destijds geen ander dagdeel bestond dan dat waarop het goud van de dag het blauw van de nacht raakte. Een gevalletje life imitates art, uiteraard. Men ging op zoek in de natuur naar wat men eerder aan de muur had gezien, maar wat keek men grondig, en wat imiteerde men het goed.

Pierre Louis Dubourcq, ‘De begraafplaats te Baden-Baden’ (1855) Beeld Rijksmuseum, Amsterdam

Bij Baden-Baden liet genoemde Dubourcq het koesterende licht voor wat het was, en schilderde een zonbeschenen korenveld onder wolken zwaar als de buik van een drachtige teef. Door het veld trekt een rouwstoet. Het is een van die taferelen die niet alleen het zicht, maar ook het zintuigelijk geheugen prikkelt, het auditieve deel. Dat neemt het gedempte bulderen waar dat de hartspier doet samentrekken: onweer op komst. Het naderende noodweer verhoogt het ontzag voor het landschap, een ontzag dat Dubourcqs reislust wellicht nog wat aanwakkerde. Want waar een horizon is, bestaat de behoefte om er heen te reizen – weer of geen weer, dat maakt niet uit.

Reislust ver te zoeken Watamula heet het hedendaagse deel van Wanderlust, naar de poreuze, ‘ademende’ rotskust van Curaçao. Hier zien we werk over ‘reislust en expansiedrift, ten goede en ten kwade’. Meer ten kwade dan ten goede, zo blijkt. Reislust wordt hier verbonden aan winstbejag, ontheemding en slavernij: er wordt gereisd, maar de lust is verdwenen. Het eerste werk toont een met tulband getooide figuur in een kapotgeschoten stad, een schilderij van de in 2015 uit Syrië gevluchte Amjad Hashem. Je waardeert de merites, al heeft een (burger)oorlogsherinnering als deze weinig van doen met reislust, noch ten goede, noch ten kwade, noch in welke kwalificatie dan ook eigenlijk. Een vergelijkbare verwarring voel je bij het werk van Hans Broek. Broek, wiens voorouders deel uitmaakten van de admiraliteit, maakt schilderijen van plekken waarin het slavernijverleden tastbaar is, plekken die hij bij wijze van studie bezoekt, een vorm van reislust, zo u wilt. Hij exposeert twee schilderijen, een van de Surinaamse plantage Sorgvliet en een van het Paleis op de Dam, werken ‘vol beheerste woede’ aldus de muurtekst, al dekt ‘schril’ of ‘schetsmatig’ de lading ook. Broek schilderde het Paleis omdat het de Sociëteit van Suriname huisvestte, maar wij zien eerst en vooral een overbekend gebouw. Dat staat ver af van wat je onder reislust verstaat. Te ver? Misschien wel, ja.