Het door paddotrips geïnspireerde nieuwe album van Theo Croker klinkt live conventioneler dan verwacht ★★★☆☆

Trompettist Theo Croker maakt er geen geheim van dat hij zijn nieuwe album BLK2LIFE||A Future Past tijdens de lockdown onder invloed van paddo’s heeft geconcipieerd. Hij refereerde er zondag in Utrecht ook even aan, tijdens zijn eerste van vier Nederlandse optredens. En dat zesde album van hem is dan ook een heerlijk geestverruimend psychedelisch allegaartje van jazz, funk en soul. Voor een groot deel speelde hij alles zelf in, al kwam er ook een keur aan gastvocalisten opdraven. Die waren er nu niet bij, maar Croker kan zelf ook aardig rappen en zette tijdens een fraai stukje cooljazz een knappe Chet Baker-imitatie neer, een rustmoment tijdens een show die een heel ander klankbeeld gaf dan Crokers nieuwe plaat had doen vermoeden.

De stapeling van samples, elektronica en vocalen daarop werd live naar een wat conventioneler jazz-geluid vertaald. Een hoofdrol was er voor toetsenist Michael King op zowel piano als Fender Rhodes. Vooral achter de piano leken zijn wilde partijen ontembaar. Een beetje onduidelijk was de rol van het vijfde bandlid achter twee laptops. Hij was volgens Croker verantwoordelijk voor het ‘sound and vision design’, maar het concert kon best zonder de niet al te opzienbarende beelden op het videoscherm, terwijl zijn vogeltjesgeluiden het eerste kwartier het spel van Croker en King eerder in de weg zaten.

Maar Croker speelde zelf zo goed, en met zo veel kracht en souplesse, dat je daar snel doorheen luisterde. Zijn spel is geworteld in de hard- en postbop van Freddie Hubbard en Donald Byrd, maar ook de crossover-muziek van Roy Hargrove was een hoorbare invloed. Het duurde even voordat hij echt op stoom kwam, maar in het even complexe als opzwepende Hero Stomp viel alles precies op zijn plek. En bewezen ook de samples hun meerwaarde.