Het Dies irae van Faust is schitterend gezongen, maar de regisseur onttrekt zich aan elke verhalende verantwoordelijkheid ★★★☆☆

Opera Ballet Vlaanderen ensceneert het wereldlijke oratorium Szenen aus Goethes Faust van Robert Schumann. Beeld Annemie-Augustijns

Robert Schumann wilde van Goethes monumentale toneelstuk Faust een opera maken, maar had al snel door dat dat onbegonnen werk was. Het werd een oratorium, Szenen aus Goethes Faust, met dramatische muziek die uitnodigt tot enscenering, maar ook een hoogst verwarrend, fragmentarisch libretto.

Zelfs het pact tussen de duivel Mephistopheles en de ontgoochelde geleerde Faust, die belooft zijn ziel over te geven zodra hij een moment van volmaakte tevredenheid meemaakt, moeten we ons indenken. Het stuk begint meteen met Fausts affaire met Gretchen, een naïef meisje dat hij bezwangert en dat uit wanhoop haar baby vermoordt. Voor de dramatische lacunes heeft videokunstenaar en regisseur Julian Rosefeldt in Faust bij Opera Vlaanderen een wel erg luie oplossing.

Hij onttrekt zich aan elke verhalende verantwoordelijkheid met een rollende synopsis op een groot scherm tijdens de ouverture. Hij en choreograaf Femke Gyselinck baseren hun toneelbeeld op het idee dat in ieder van ons een Faust en een Mephistopheles schuilt. Daarom maken ze geen onderscheid tussen de solisten en de (kinder)koorleden van de opera en het Collegium Vocale Gent. Alle negentig castleden worden gedurende de hele voorstelling samen op het podium gepropt.

Eerst doen ze een warming-up in yogakleding onder gezapige planetariumbeelden. Dit is even interessant om naar te kijken als naar ontspruitende grasscheutjes. Veel gekruiste polsen boven het hoofd en banaal wriemelende handen later kleden ze zich om in kostuums van het type dat fysieke minpunten accentueert en pluspunten camoufleert.

De kosmische worsteling tussen goed en kwaad, de onmetelijkheid van de natuur en Fausts dronkenschap van kennis beleef je in deze productie niet met de ogen maar met de oren. De roodgloeiende koperblazers van het Antwerp Symphony Orchestra kondigen existentieel gevaar aan. Koortsig kloppende strijkers en windblazers snakken met Faust naar grenzeloze macht.

Dirigent Philippe Herreweghe breekt de muil van de hel wijd open in het schitterend gezongen Dies irae, wanneer bas-bariton Sam Carl, een magistrale demon, de lijdende Gretchen van Eleanor Lyons kwelt. Bariton Rafael Fingerlos is een sierlijke Faust die ontroert in zijn sterfscène en de warme sopraanstem van Lore Binon brengt verschillende allegorische figuren tot leven.

Terwijl Herreweghe het koor en het orkest van het ene grandioze moment naar het andere leidt, kan Rosefeldt in het mystieke slotdeel niets zinvollers voorschotelen dan vertraagde beelden van een rave in een bos. Veertig minuten kijken naar gedrogeerd dansend volk doet niet bepaald denken aan transfiguratie en verlossing. Tenzij je zelf stijf staat van de pillen misschien.