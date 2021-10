Het derde seizoen van Succession is grappig, dramatisch en groots ★★★★★

De familie Logan om wie Succession draait. Beeld HBO

Waar waren we? Kendall Roy liet aan het slot van de laatste aflevering van het tweede seizoen van Succession de microfoon vallen, figuurlijk gesproken, toen hij zijn vader, zijn familie en het familiebedrijf verraadde. In plaats van de schuld op zich te nemen, zoals de afspraak was, legde hij op een persconferentie de verantwoordelijkheid over de diepgewortelde corruptie in het bedrijf bij zijn vader.

En toen bleef het twee jaar stil, omdat een pandemie de televisie en filmindustrie plat legde, en we in onze herinnering bleven hangen bij de raadselachtige glimlach van Logan Roy, de pater familias, zojuist verraden door zijn zoon. Wat ging er schuil achter die glimlach? Ik had het net zo gedaan, wellicht? Of was het het sentiment van de bloedhond die eindelijk van de ketting wordt gehaald?

Allereerst; er zijn hele volkstammen die geen idee hebben waar dit over gaat. Die de familie Roy of de fictieve mediagigant Waystar RoyCo – een soort mix van Disney en Rupert Murdochs News Corporation, niet kennen. Omdat ze bijvoorbeeld Ziggo niet als provider hebben, in Nederland, op dvd-boxen na, de enige legale manier om HBO-series te zien (misschien gaat dit in 2022 veranderen als streamer HBO Max ook naar Nederland komt). En die dus wellicht tandenknarsend lazen hoe het Volkskrant-seriepanel het tweede seizoen van Succession in 2019 tot serie van het jaar koos.

We schreven toen: ‘Armstrong toont het surrealistische spektakel van het perverse en amorele leven der superrijken, dat op sublieme wijze een waarheid over deze tijd vertelt, op een manier waar we kennelijk naar snakken.’ Dat snakken heeft even geduurd, maar daar zal op maandag 18 oktober een eind aan komen als de eerste aflevering van het derde seizoen te zien is. En aangezien de pers zeven van de negen afleveringen mocht zien kunnen we al met overtuiging zeggen dat het derde seizoen een sublieme voortzetting is van het epische familieverhaal van de Roys. Waarbij de nadruk ditmaal ligt op strijd tussen zoon Kendall (Jeremy Strong) en de rest van de familie, nog altijd aangevoerd door Logan Roy (Brian Cox), die in dit seizoen echt voluit mad king gaat. In een van zijn schuimbekkende tirades tegenover zijn familie ontvouwt hij zijn plannen: ‘We’ll fucking beast them. We’ll go full fucking beast!’ Onvoorspelbaarheid met een vleugje waanzin, dat is zijn stijl, als hoofd van het bedrijf én als hoofd van de familie.

De eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Succession (Opvolging) heet Secession (Afscheiding), zeker in Amerikaanse context ook een verwijzing naar de burgeroorlog die onvermijdelijk volgt als iemand de eenheid verbreekt.

Hoe zijn we daar gekomen? De eerste aflevering van het eerste seizoen werd in juni 2018 uitgezonden. De episode speelt zich af in de aanloop naar de tachtigste verjaardag van Logan Roy, als de kinderen er van overtuigd zijn dat hun vader, oprichter van het miljardenbedrijf Waystar Royco, zijn opvolger bekend gaat maken. Hij heeft een andere boodschap: hij is niet alleen van plan aan te blijven, maar ook het bedrijf na zijn dood in handen van zijn derde vrouw Marcia te laten. Aan het eind van die eerste episode krijgt Logan een hersenbloeding en raakt hij in een coma, zijn kinderen in diepe verwarring achterlatend, ieder voor zich er van overtuigd dat zij de opvolger moeten worden.

In dat eerste seizoen had Jesse Armstrong, maker van de serie, de toon al goed te pakken. De Britse scenarist was vooral bekend als de maker van populaire comedyseries als Peep Show en Fresh Meat toen hij begin 2016 zijn pitch voor HBO deed, voor een satirisch drama over ‘steenrijke mensen en de macht van de media’. Het idee was gebaseerd op een nooit verfilmd scenario over de tachtigste verjaardag van mediatycoon Rupert Murdoch, samen met een handvol andere invloeden, waaronder de true crime documentaire The Jinx, over een miljonair die met moord lijkt weg te komen.

Armstrong heeft Succession ook wel ‘Dallas ontmoet Festen’ genoemd, een combinatie van de uitzinnige jarentachtigsoap over een oliefamilie en het Deense meesterwerk van Tomas Vinterberg over een volkomen uit de hand lopend familieweekend rond de verjaardag van de pater familias. De Deense film uit 1998 zette Armstrong ook op het spoor van de toon van zijn serie, de dramatische klucht, of het komische drama, zo u wilt. De eerste (pilot)aflevering werd geschreven in de periode dat presidentskandidaat Trump nog als een uit de hand gelopen grap werd beschouwd die kansloos zou zijn tegen Hillary Clinton. De eerste keer dat de acteurs de tekst met zijn allen doorlazen was op 8 november 2016, de dag dat Donald Trump tot president werd gekozen.

Toen het eerste seizoen twee jaar later werd uitgezonden zagen veel kijkers het als de perfecte satire op de Trumpjaren, maar Armstrong wees erop dat de onvoorstelbare politieke opkomst van de familie Trump eerder het product was van dezelfde tijd die hij probeerde te beschrijven, met de zender ATN als de fictieve tegenhanger van Fox News. Een van de vele genoegens van Succession is dat er in veel scènes op de achtergrond schermen te zien zijn waarop ATN speelt, een perfecte kopie van een 24-uurs nieuwszender, perfect gecast en vormgegeven.

Toen HBO na het zien van de pilot de opdracht van de serie bij Armstrong neerlegde stelde hij een keurkorps van vooral Britse comedy-schrijvers samen, meesters van scherpe dialogen en bloemrijke beledigingen, met een belangrijk nadeel: ze hadden geen idee hoe de ultrarijken leefden. Er werden zogenaamde ‘rijkdom consultants’ bijgehaald die de schrijvers er op wezen dat servetringen ‘ordinair’ waren of dat deze mensen geen jassen dragen onderweg, omdat ze van de privéjet in de limo stappen, die ze naar hun eigen gebouw rijdt. De ultrarijken hebben geen boodschap aan het weer.

Misschien is Succession alleen te vergelijken met die andere populaire serie over een stel ultrarijken die elkaar voortdurend pijn en verdriet doen: The Crown op Netflix. Ook daar staat de loyaliteit aan de familie centraal en wordt er van de buitenstaanders, de koude kant, een bovenmenselijke ondergeschikheid dan wel kruiperigheid geëist. De sancties zijn bruut. Bij verzet volgt al dan niet zelfgekozen ballingschap.

Dat eerste seizoen van Succession was onderhoudend genoeg, met acteurs die zich volledig overgaven aan hun verknipte personages, maar het was nog niet echt groots. Er waren al sublieme scènes, zoals die waarin een wanhopige Kendall vast komt te zitten in het verkeer richting Manhattan terwijl de familie probeert de oude Logan er uit te werken bij een vergadering van aandeelhouders en hij besluit dan maar door een tunnel te gaan rennen. De roekeloze wanhoop die zo kenmerkend is voor het personage van Kendall werd een van de steunpilaren van Succession en leidt in het derde seizoen bijvoorbeeld naar een gedenkwaardige aflevering (nummer 7) waarin hij, in Kanye West-stijl, zijn veertigste verjaardag viert. Als de Roys een feest te vieren hebben dan is het magnifieke debacle nooit echt ver, weten we inmiddels.

Het derde seizoen volgt meer een verhaallijn dan het wat meer in episodes en locaties opgeknipte tweede seizoen. Vanaf de opening zitten we midden in de familiestrijd van de Roys, een soort Game of Thrones in hotelsuites en privéjets, met de voortdurende dreiging van de FBI (vanwege de corruptiebeschuldigingen) en belangrijke aandeelhouders en financiële tycoons in de coulissen (heerlijke vileine gastrollen van Adrian Brody en Alexander Skarsgård) die vooral willen dat de rust in het bedrijf zo snel mogelijk terugkeert. De openingsafleveringen, een ademloos staaltje dysfunctioneel ensemble-acteren op het allerhoogste niveau, nemen een aanloop naar de grote aandeelhoudersvergadering in de vijfde aflevering, een meesterwerk op zichzelf. De chaos achter de schermen, waarin Logan Roy een gezondheidscrisis krijgt op een moment dat het lot van het bedrijf van zijn woorden afhangt, correspondeert fraai met de nietszeggende speeches op het podium waar de arme paladijnen van de familie vergeefs rust proberen uit te stralen. Het zijn dit soort turbulente afleveringen die duidelijk maken dat het geen zin heeft om Succession vast te prikken op een genre. Er is geen beter drama en er is geen betere komedie op het moment.

En dat blijkt uit niets beter dan uit de scènes met het komisch duo van zwager Tom (Matthew Macfadyen) en neef Greg (Nicholas Braun), twee satellieten in een baan om de familieplaneet, die een maximaal opportunisme moeten inzetten om niet in het diepe heelal te verdwijnen. In het derde seizoen worden ze verteerd door de niet onrealistische angst dat de familie hun als zondebok zal gaan gebruiken en dat gevangenisstraf onvermijdelijk is. Neef Greg en zwager Tom in de gevangenis: dat zou nog eens een geweldige spin-off zijn.

Succession, seizoen 3 ★★★★★ Een negendelig drama/comedy van Jesse Armstrong Met Brian Cox, Sarah Snook, Jeremy Strong, Kieran Culkin Te zien op Ziggo/HBO