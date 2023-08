Het derde seizoen van misdaadkomedie Only Murders in the Building is onweerstaanbaar. Let op Meryl Streep ★★★★☆

Meryl Streep en Martin Short in het derde seizoen van ‘Only Murders in the Building’.

Na de laatste aflevering van het tweede seizoen van Only Murders in the Building, nu bijna een jaar geleden, wisten we al dat het derde seizoen zich in New Yorkse theaterwereld zou afspelen. Die slotaflevering eindigde immers op de première van het nieuwe toneelstuk van de worstelende regisseur Oliver Putnam (Martin Short als een zelfverklaard theaterlegende).

De hoofdrolspeler (Paul Rudd) stortte dood ter aarde, op het podium was Charles-Haden Savage (Steve Martin), uitgerangeerd televisiester, en in de zaal zat Mabel Mora (Selena Gomez), true crime-podcastmaker, die in de beste traditie van het speurdersgenre geen hoek kan omslaan zonder dat ze daar een slachtoffer aantreft.

Allereerst: geweldig om dit trio weer in topvorm aan te treffen. Het tweede seizoen, hoe vermakelijk ook, leed enigszins aan het bekende euvel; hoe geef je vervolg aan een geweldig eerste bedrijf? Maar door in dit derde seizoen de plaats delict naar Broadway te verplaatsen krijgt de serie een heel nieuwe dynamiek en wordt een eindeloze bron voor humor over de theaterwereld en acteur-ego’s aangeboord.

‘Het eerste seizoen was het beste’, stelt een van de personages. Het gaat over de fictieve podcast, maar natuurlijk ook over de serie waar we nu naar zitten te kijken. De metahumor over theatershows, televisieseries en misdaadpodcasts klotst weer over de plinten.

En dan helpt het enorm dat je Meryl Streep en Paul Rudd in de cast hebt, die hun rollen met aanstekelijke zelfspot omhelzen. Paul Rudd, het slachtoffer van dit derde seizoen, is in flashbacks te zien als de onuitstaanbare steracteur Ben Glenroy, een soort wandelende grensoverschrijding, bekend van de CoBro-filmserie, waar hij half ‘bro’ en half cobra speelt. Het blijkt al snel dat zo ongeveer iedereen in de cast een motief had om hem dood te wensen.

En dan Meryl Streep (74 inmiddels), die langzamerhand bezig is aan een glorieuze ereronde voor haar ongelofelijke carrière, met de laatste jaren vooral komedies, televisieseries en musicals, waarin ze, geen verrassing, excelleert. Ze was als wraakzuchtige en licht psychotische schoonmoeder al het hoogtepunt in het tweede seizoen van HBO-serie Big Little Lies (2019).

Haar Loretta Durkin in dit derde seizoen van Only Murders in the Building is een onzekere actrice die al haar hele leven op een doorbraak wacht, totdat ze producent Putnam tegenkomt die in haar de perfecte nanny voor zijn toneelstuk Death Rattle ziet. Bij de eerste lezing van het stuk probeert ze een uitzinnig Schots accent uit, als onderdeel van ‘haar proces’, een vette knipoog naar de vele accenten die haar carrière markeren. Er kan nog wel een Emmy bij, in die overvolle prijzenkast.