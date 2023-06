Het Deense ‘A Matter of Trust’ heeft een interessant uitgangspunt, maar schiet verhalend tekort ★★☆☆☆

A Matter of Trust

‘Vertrouwen is goed, maar controle is beter.’ Met dit aan Vladimir Lenin toegeschreven citaat begint de Deense film A Matter of Trust, waarin verschillende verhalen door elkaar worden gevlochten. Vijf Deense schrijvers kregen het verzoek iets te schrijven rond het thema vertrouwen. De enige voorwaarden: het mocht niet te duur worden om het verhaal te verfilmen, en alles moest zich afspelen gedurende één dag in de late Deense zomer.

Een prima idee, want over vertrouwen valt veel te zeggen. De Denen hebben er over het algemeen geen gebrek aan: bijna nergens in de wereld is het vertrouwen in andere mensen, de politiek en instituties zo hoog. Toch brokkelt ook in Denemarken de tevredenheid af en neemt de behoefte aan controle toe, volgens regisseur Annette K. Olesen. Misschien moeten we vertrouwen wat serieuzer nemen als sociaal bindmiddel.

Gek genoeg is er in haar film weinig terug te zien van dit interessante uitgangspunt, dat Olesen toelichtte in verschillende interviews. De verhalen uit A Matter of Trust gaan vooral over individuen die een geheim bewaren. Een jongen ontvlucht het klaslokaal nadat een vriend hem heeft bedrogen door een naaktfoto rond te sturen. Een getrouwde man heeft een vakantiehuisje gehuurd om seks te hebben met een vreemde vrouw. Een verwarde moeder neemt haar dochtertje op sleeptouw, waarschijnlijk zonder toestemming van de vader. Een jong stel bezoekt de begrafenis van een oud-klasgenoot.

De enige verhaallijn die wat dieper graaft, gaat over een arts (Trine Dyrholm) die werkt voor de Deense immigratiedienst. Ze begeleidt een groepje Afghaanse vluchtelingen op een uitzettingsvlucht: ze moeten terug naar hun veilig verklaarde land. Wat hen daar te wachten staat weet de arts niet, maar ze vertrouwt op de juiste beslissingen van haar overheid.

Olesen en scenarist Maren Louise Käehne springen voortdurend heen en weer tussen de vijf verhalen en lijken daarbij lange tijd aan te sturen op een verklarende, verbindende finale — maar die blijft uit. Dat is frustrerend: nooit wordt het meer dan een handvol losse en vaak oppervlakkige gedachten. Als ideeënfilm, maar ook als verhalenbundel schiet A Matter of Trust tekort.