Het debuutalbum van de Spaanse violist María Dueñas is om je vingers bij af te likken ★★★★☆

Het debuutalbum van de Spaanse violist María Dueñas (20) is qua violistisch vuurwerk om je vingers bij af te likken. Het is een liveopname – met de Wiener Symphoniker onder leiding van Manfred Honeck – van Beethovens Vioolconcert, gecombineerd met showstoppers van bijvoorbeeld Saint-Saëns en Wieniawski. Diens Légende is het andere hoogtepunt van dit album. De zinderende stijl past haar perfect.

Dueñas valt in Beethoven op met haar vrije frasering, die haar spel een bedachtzaam karakter geeft. In combinatie met haar zangerige toon is dit een interessante toevoeging aan het opnamegamma van Beethoven. Honeck volgt haar minutieus en houdt de tempi gematigd zonder dat het bedaagd wordt.

De cadensen schreef Dueñas zelf. Ze kneedt en zeeft het thematische en melodische materiaal en laat in haar muzikale zinnen ook Bach spreken. Als toegift speelt ze de cadensen van onder andere Saint-Saëns, Ysaÿe en Wieniawski, die Beethoven allemaal hun eigen karakteristieke saus gaven.

María Dueñas Beethoven and beyond Klassiek ★★★★☆ Deutsche Grammophon