Het debuut van King Hannah klinkt geweldig ★★★★☆

Sinds september 2020 brengt King Hannah sfeervolle singles en EP’s uit: een kunstzinnig soort folk noir. Het bleek een duo uit Liverpool te zijn: Craig Whittle (gitaar) en Hannah Merrick (zang) werkten in 2017 in dezelfde kroeg, begonnen een relatie én een band en vervolmaakten sinds 2017 geduldig hun dark pop-geluid. Nu is debuutalbum I’m Not Sorry, I Was Just Being Me verschenen.

Het lange schaven heeft zich uitbetaald, want het album klinkt geweldig: de muziek is veelal gitaarspel, maar klinkt vaak als triphop. In sterke songs als A Well-Made Woman en Foolius Caesar zijn Tricky en Portishead niet ver weg, maar dan met lagere, in galm gemarineerde, vaak spookachtige zang van Merrick.

Zodra Whittle gaat zingen (Ants Crawling on an Apple Stork) valt een flink deel van de betovering weg: een minder moment op een album vol moois. Hij kan beter zijn gitaar laten zingen, zoals in het rokerig bluesy The Moods That I Get In, dat sensueel heupwiegt zoals Mazzy Star en Cigarettes After Sex dat kunnen.

King Hannah I’m Not Sorry, I Was Just Being Me Pop ★★★★☆ City Slang